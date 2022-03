Light + Building Autumn Edition 2022: Die Weichen sind gestellt

„In den letzten Wochen haben wir alle Aussteller der Light + Building kontaktiert und über die Möglichkeiten zum neuen Termin gesprochen. Viele wichtige nationale und internationale Branchenteilnehmer haben ihre Teilnahme bestätigt. Die Building-Seite steht wieder sehr gut da und führende Hersteller aus dem Bereich Sicherheit komplettieren das Angebot. Die Aussteller der Lichtbranche mussten wir neu strukturieren, da sich die Verfügbarkeiten der Hallen hier im Herbst anders gestalten, als zum ursprünglichen Termin im März. Trotz des ungewohnten Zeitpunktes für Innovationspräsentationen, stehen viele Lichtaussteller hinter der Light + Building als Branchentreffpunkt und sorgen für einen attraktiven, vielfältigen und internationalen Lichtbereich,“ erklärt Iris Jeglitza-Moshage, Senior Vice President Technology.

Für den Termin im Herbst hatten sich die Hersteller der Licht- und Gebäudetechnikbranche gemeinschaftlich entschieden. „Aktuell hören wir von Aussteller- und auch Besucherseite immer wieder, dass es den Termin für die persönliche Begegnung noch in diesem Jahr braucht. Wir sind zuversichtlich, dass die Veranstaltung 2022 eine gute Brücke wird, um wieder in ein dringend benötigtes und normales Messegeschehen zurückzufinden,“ so Jeglitza-Moshage weiter. 2024 wird die Light + Building wieder in ihrem gewohnten Slot im März stattfinden.

Zur Light + Building Autumn Edition erwartet Besucher*innen ein breiter Branchenüber- und Einblick: Alle stromführenden Gewerke sind vertreten. Im Licht- und Leuchtendesign sind beispielsweise AEC, Artemide, Bega, Casambi, Ledvance, Linea Light, Molto Luce, Nichia und Samsung präsent. Im Bereich Building reicht das Angebot von Gebäudeautomatisierung über Elektroinstallationssysteme bis hin zu intelligentem Energiemanagement und E-Ladeinfrastruktur. Hier gehören unter anderem Busch-Jaeger, Gira, Hager, Jung, Mennekes, OBO Bettermann, Phoenix Contact, Schneider Electric, Siemens und Wago zu den Teilnehmenden. Aus dem Bereich vernetzter Sicherheitstechnik beteiligen sich beispielsweise Abus, Assa Abloy, Axis Communications, Daitem, DOM, Hikvision und Salto Systems. Anmeldungen aus 46 Nationen ermöglichen viele internationale Kontakte und länderübergreifenden Austausch. Neben einer Vielzahl an italienischen Ausstellern, gehören zu den weiteren Top-Aussteller-Ländern die Türkei, Spanien, Polen, die Niederlande, Großbritannien, Belgien, Griechenland, Frankreich und Österreich.

Wer bereits fest zugesagt hat, zeigt tagesgenau der Light + Building Contactor: light-building.com/contactor.

Dieser bietet Besucher*innen schon heute die Chance, mit Ausstellern in Kontakt zu treten und sich über die teilnehmenden Unternehmen und ihre Produkte zu informieren. Mit dem Start der Veranstaltung wird dieser dann zur Light + Building Digital Extension ausgebaut. Parallel zur physischen Messe in Frankfurt bietet die digitale Plattform vom 2. bis 14. Oktober 2022 neue Möglichkeiten der Vernetzung, des Wissensaustauschs und der Begegnung. Das zusätzliche Angebot hilft dabei, den eigenen Kontaktkreis zielgerichtet über KI-gestütztes Match-Making zu erweitern. Außerdem bietet die Plattform mehr Unabhängigkeit von Zeit und Ort: Aussteller können Produktpräsentationen per Video-Streaming anbieten, mit Kunden digital in Kontakt treten und alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich über die Programmpunkte der Light + Building im Anschluss an das Live-Event on-demand zu informieren.

Digitalisierung, Klimaziele und Nachhaltigkeit spielen im täglichen Leben eine immer größere Rolle. Dementsprechend sind sie prägend für die Top-Themen der Light + Building „Green Deal & Sustainability”, “Electrification & Digitalisation“ und “Light & Design”.

Zentrum für integrierte Gebäudetechnik

Damit Gebäude zukünftigen Anforderungen an Bauen und Wohnen entsprechen, sind ganzheitliche Konzepte gefragt. Denn Digitalisierung, Vernetzung und künstliche Intelligenz verändern auch die Gebäudetechnik. Die Aussteller in den Hallen 9, 11 und 12 präsentieren auf dem Westgelände innovative Lösungen für das gesamte Spektrum der Haus- und Gebäudeautomation, Gebäudesystemlösungen, Elektroinstallationen sowie Netzwerk- und Gebäudesystemtechnik. Einen besonderen Platz bietet das BMWi-Förderareal jungen, innovativen Unternehmen aus dem Bereich Elektrotechnik.

Schwerpunkt Sicherheit: Intersec Building und Intersec Forum

Ob Wetter, Gesundheit oder Daten – das Bedürfnis nach Sicherheit steigt in der Gesellschaft. Dementsprechend entwickeln sich Anforderungen an Häuser und Gebäude. Im Smart Home und Smart Building ist vernetzte Sicherheit ein integraler Bestandteil. In Folge dessen bündelt die Light + Building das Angebot zu diesem Thema mit der Intersec Building in Halle 8.0. Die Themen Videotechnik und Zugangskontrolle sind hier gleichermaßen präsent wie Daten- oder Brandschutz. In unmittelbarer Nähe bereichert das Intersec Forum vom 3. bis 6. Oktober 2022 den Angebotsbereich mit einem spannenden Kongress-Programm. Die Fachkonferenz für vernetzte Sicherheitstechnik ist der branchenübergreifende Expert*innen-Treff und Networking-Termin für diejenigen, die gebäudetechnische Anlagen planen, betreiben und entwickeln.

Licht in allen Facetten

Licht sorgt für Sichtbarkeit und damit Sicherheit. Damit es effizient und an den richtigen Stellen zum Einsatz kommen kann, sind optimale Lichtquellen und ihre Steuerung nötig. Die Neuheiten aus diesen Bereichen sowie lichttechnische Komponenten zeigen die Aussteller in Halle 8.0.

Ganz im Zeichen der Beleuchtung stehen die Hallen 3, 4, 6 und 10. Das einzigartige Angebot umfasst Designleuchten in sämtlichen Stilrichtungen, technische Leuchten Außen- und Straßenbeleuchtung sowie Not- und Sicherheitsbeleuchtung. Ein BMWi Förderareal für junge Unternehmen gibt es im Produktbereich Dekorative Leuchten auf dem Ostgelände.

Rahmenprogramm

Für Inspiration und Orientierung sorgt im Lichtbereich die Design Plaza. Hier geben Trendvorträge Aufschluss darüber, welche Themen das Design in der kommenden Saison beeinflussen. Bei den Gewinnern des Design Plus Awards steht innovative und zukunftsweisende Gestaltung im Mittelpunkt. In thematischer Nähe zur Haus- und Gebäudeautomation sowie Elektrotechnik bietet die Building Plaza Vorträge zu branchenrelevanten Themen und die Gelegenheit zum Networking.

Die Veranstaltung Light + Building findet vom 2. bis 6. Oktober 2022 statt. Parallel dazu öffnet das Intersec Forum vom 3. bis 6. Oktober 2022.

Die Light + Building Digital Extension ist vom 2. bis 14. Oktober 2022 erreichbar.

Weitere aktuelle Informationen rund um die Light + Building finden Sie unter www.light-building.com

Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel