nobilia startet Zusammenarbeit mit Bauknecht

nobilia ist Marktführer in der Komplettvermarktung von Einbauküchen. „Unser Anspruch ist es, unsere Partner im Handel nicht nur mit erstklassigen Küchenmöbeln, sondern mit allen relevanten Einbaugeräten und Zubehörartikeln rund um die Küche komplett, zuverlässig und attraktiv aus einer Hand zu beliefern. Das Komplettangebot „aus einer Hand“ ist ein fester Bestandteil und Erfolgsfaktor der nobilia-Philosophie“, erläutert Bernd Weisser, Geschäftsleiter Vertrieb & Marketing.

Das eigene Zuhause hat gerade in der Pandemie-Zeit für viele Verbraucher noch stärker an Bedeutung gewonnen. Leben, Lernen und Arbeiten – vieles konzentriert sich nach wie vor auf die eigenen vier Wände. Der Küche kommt dabei als Familien-Schaltzentrale und Herz des Zuhauses eine maßgebliche Rolle zu.

Zuhause arbeiten bedeutet auch zuhause essen. Viele Konsumenten haben sich daher auch mit den Themen Kochen, Essen und Ernährung wieder intensiver auseinandergesetzt. „Der anhaltende Trend die Küche als Zentrum des Wohnens zu erleben und zu definieren, erfordert auch eine ständige Weiterentwicklung unseres Gerätesortimentes“, so Weisser. „Wir sind davon überzeugt, dass sich nur so die zunehmenden Bedürfnisse und steigenden Ansprüche der Konsumenten nach zeitgemäßem Design, technisch ausgereifter Funktionalität, hochwertiger Produktqualität und intuitiven Bedienlösungen bestmöglich erfüllen lassen.“

Mit der Marke Bauknecht setzt nobilia auf einen Partner, der diese Anforderungen mit mehr als 100 Jahren Erfahrung und Tradition bestens erfüllt. Die Marke Bauknecht ist Teil des im Bereich der Hausgeräte weltweit führenden Whirlpool-Konzerns, der sich klar zu den Themen Nachhaltigkeit und Innovation aufgestellt hat. Die maßgeblich europäischen Produktionsstandorte sichern so nicht nur die stabile Warenversorgungslage, sondern tragen zusammen mit dem europäischen Kundendienstnetzwerk auch auf diesem Wege zu einem nachhaltigen Handeln bei. „Mit Whirlpool haben wir einen leistungsstarken, zuverlässigen und international erfahrenen Partner für die europäische Elektrogerätevermarktung gewonnen, mit dem nobilia dem Küchenhandel einen weiteren spürbaren Mehrwert in Hinblick auf Produkt- und Sortimentsattraktivität und speziell länderübergreifender Verfügbarkeit anbieten wird“, freut sich Bernd Weisser über die neue Kooperation.

Das neue Bauknecht Sortiment von nobilia ist bereits seit dem 01. März 2022 lieferfähig. Das Angebot umfasst ein fokussiertes Sortiment aus 32 Geräten, das alle Produktsegmente vom Backofen über Kochfelder und Mikrowellen bis hin zu Geschirrspülern und Kühlgefrierkombinationen abdeckt. Als besonderes Highlight gilt für die Geräte der passion-Line in Deutschland und Österreich eine 5-Jahres-Hersteller-Garantie.



“Wir freuen uns über die neue strategische Partnerschaft zwischen nobilia und dem Whirlpool Konzern, die eine hervorragende Basis für das weitere gemeinsame internationale Wachstum unserer beiden marktführenden Unternehmen bildet”, sagt Jens-Christoph Bidlingmaier, Vice President Northern Europe bei Whirlpool. “Wir sind überzeugt, dass von unserer verstärkten Zusammenarbeit auch die Partner im Fachhandel profitieren werden. Zukünftig können wir diese gemeinsam nicht nur mit qualitätsvollen Küchenmöbeln beliefern, sondern auch zuverlässig mit einem ausgesuchten Sortiment an hochwertigen Bauknecht-Einbaugeräten – und das komplett aus einer Hand mit dem bewährten, umfassenden Serviceportfolio von nobilia”.

Die neue Kooperation mit Bauknecht ist ein weiterer konsequenter Schritt von nobilia, seine Komplettvermarktung auch international auf eine breite Basis mit einem attraktiven und fachhandelsorientierten Marken-Portfolio zu stellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nobilia.de

Quelle: Nobilia