Die Neuheiten 2022 für den perfekten Wasserplatz in der Küche

Hohe Wasserqualität auf Knopfdruck, kochend heiß bis kalt, gehüllt in die ultimative Eleganz von mattem Schwarz. Die BLANCO Wassersysteme drink.soda Evol-S Pro schwarz matt und drink.hot Evol Mono schwarz matt, kombiniert mit einem extrabreiten schwarzen Etagon-Becken, ergeben einen Wasserplatz mit höchstem Anspruch an Design und Leistung. Als zeitlose Farbklassiker präsentieren sich die neuen Ausführungen äußerst ausdrucksstark. Puristisch und kraftvoll setzen Armaturen und Becken in der Küchenplanung einen ganz besonderen Akzent und liegen dabei voll im Trend von Retro-Chic und Industrial Style. Alternativ ist PVD Steel als Oberflächenausführung erhältlich.

Genauso harmonisch wie in ihrer Optik, ergänzen sich die Wassersysteme BLANCO drink.soda Evol-S Pro schwarz matt und BLANCO drink.hot Evol Mono schwarz matt in ihren Funktionen. Gefiltert veredeltes Wasser von heiß bis kalt, sprudelnd bis still und punktgenau in der Menge dosiert bietet das Armaturen-Tandem jederzeit per Drehrad und Click & Touch. Einfacher im Handling und komfortabler in der Vielzahl an Möglichkeiten kann ein Wasserplatz fast nicht sein. Die ideale Lösung für großzügige Küchen mit Profi-Anspruch. Hier zeigt sich auch, wie Hightech von BLANCO positiv zur Nachhaltigkeit beiträgt. Die große Funktionsvielfalt und technische Finesse der BLANCO UNIT erhöhen die Wasserqualität und sparen so den Kauf von Wasserkästen ein. Einkaufsfahrten mit dem PKW und der Transport von Wasser per LKW werden reduziert, CO 2 -Emissionen sinken dauerhaft.

Das Hightech-Herz der BLANCO UNIT in schwarz matt schlägt in zwei 60 cm breiten Unterschränken. Eine effiziente Raumnutzung trifft dort auf leichte Zugänglichkeit und einfache Bedienung der Steuereinheit per Touch-Display. So bleibt noch genügend Platz für die zwei Abfallsysteme Select II Soda und Select II Compact. Die großen Behälter ermöglichen eine clevere Mülltrennung, auf zwei Ablageböden lassen sich ausreichend Putzutensilien und Soda-Ersatzkartuschen lagern.

Die BLANCO UNIT, eine Kombination von drink.soda Evol-S Pro schwarz matt und drink.hot Evol Mono schwarz matt mit extrabreitem schwarzen Etagon-Becken aus Silgranit® sowie den Abfallsystemen Select II Soda und Select II Compact ist ein Wasserplatz der Extraklasse – mit dem Extra an Eleganz in mattem Schwarz.

