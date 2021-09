ADA: Kleiner Raum – große Funktionalität – Raffiniert wohnen auf 40 m2

Erfolgreiche Einrichtungskonzepte werden sich deshalb zukünftig durch den Grad ihrer Wandelbarkeit und Funktionalität auszeichnen. Dafür braucht es versierte Hersteller, die in Systemen denken und konzeptionelle Ideen entwickeln können. Wie ADA. Beim führenden Möbelspezialisten aus Österreich heißt es: wandelbares Sitzen nach Maß. Die Premium-Polster passen sich nicht nur in Form, Farbe und Material allen Wünschen ihrer Besitzer an, sondern begeistern auch mit Komfort und hoher Flexibilität. So können nach Lust und Laune Sitzhöhen, -tiefen, -qualitäten und Polsterungen ausgewählt werden. Das gilt auch für das Design: Ob bodennah oder langbeinig, klassisch als Kubus oder im Avantgarde Style – die modernen Sitzlandschaften erlauben persönliche Lounge-Lösungen.

Mit den modernen Polstersystemen lassen sich zum Beispiel kreative Raumkonzepte für Mini- oder Single-Wohnungen hervorragend gestalten: offen, lichtdurchflutet und mit einem einheitlichen Farbschema entstehen charmante Living-Zonen, die auf wenigen Quadratmetern gleich mehrere Aufgaben übernehmen. So kann ein Sofa am Tage ein formschönes Sitzmöbel und Raumtrenner in einem sein und verwandelt sich in der Nacht mit wenigen Handgriffen in ein komfortables Bett. Auch an den Stauraum für Kissen und Betten wurde gedacht: Die schlanken Polstertalente begeistern mit erstaunlich viel Platz unter den edlen Sitzen und stecken so manche Utensilien des Alltags smart weg.

Mit Amsterdam wird sowohl Home-Office als auch Relaxen in einem Modell kombiniert

Zum modernen Lifestyle gehören raffinierte Funktionen

In einem hochwertigen Sofa steckt weitaus mehr als nur ein Sitzmöbel. Relaxsitze, ergonomische Nackenstützen, verstellbare Fußteile, klappbare Armlehnen und viele weitere Features machen die planbaren Sofas zu formvollendeten Verwandlungskünstlern. Multitasking-fähig eignen sie sich sogar fürs Home-Office: Ausgestattet mit USB-Anschluss, schwenkbarem Tisch und Stauraum im Tischelement für Notebook, Unterlagen sowie Smartphone wird das Polster schnell zur bequemen Workstation. Und nach getaner Arbeit geht es dann direkt in den Feierabendmodus: Dank moderner Relaxfunktionen senkt sich die Rückenlehne auf Knopfdruck und gibt Raum zum Entspannen. Denn die Premium-Polstermöbel richten sich nicht nur in Form, Farbe und Material nach den Wünschen ihrer Besitzer, sondern bestechen auch mit wählbarem Komfort und Design.

Einraum-Appartement mit Sitzgruppe Sacramento

Ob exklusive Designercouch, gemütliches Relaxpolster oder variables Schlafsofa – die modernen Sitzlandschaften punkten mit Komfort in allen Lebenslagen. Verschiedene Leder- und Stoffbezüge, kombiniert mit Sichtholzelementen aus warmen Hölzern oder attraktiven Fußvarianten, unterstreichen zudem den eigenen Stil.

