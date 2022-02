Die Neuheiten 2022 von sedda

Geradlinige Sofas mit hohen Füßen erhalten durch edle Textilien eine poetische, schwebende Anmutung. Mit klaren Linien, reduzierten Formen und hochwertigen Materialien werden einzigartige Living-Bereiche geschaffen. Trotz der Reduktion auf das Wesentliche wird kompromisslos luxuriöses Wohnen mit Wohlfühlcharakter zelebriert. Die neuen Stoffe sind von der Natur inspiriert und werden zeitgemäß interpretiert: Beispielsweise der Stoff „Napoli“ besteht aus PET-Flaschen und regenerierter Baumwolle und wird so zu einem eleganten Flachgewebe mit außergewöhnlichem Design recycelt. Stoffe mit hohem Naturfaseranteil wie Leinen und Baumwolle liegen besonders im Trend. Damit wirkt das soft gehaltene Interieur puristisch und dennoch immer ästhetisch.

Ausschließlich heimische Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft werden für die Fertigung verwendet und nach traditioneller Handwerkskunst verarbeitet. Mit dieser Mentalität schafft es das Unternehmen, eine beachtliche Recyclingquote von 93 % zu erzielen. Außerdem kommen nur nach „Ökotex Standard 100“ geprüfte und allergieneutrale Stoffe, Leder und Polstermaterialien zum Einsatz.

Smarte Möbel mit Zukunft

Ob ein integriertes Infrarot-Tiefenwärmesystem, eine Sofa-Ladestation für Mobiltelefone und Tablets oder ergonomische Relax-Funktionen – sedda fertigt multifunktionale Premium-Möbel mit Mehrwert. Denn hier gehen Homeworking und komfortable Wohnlandschaften eine harmonische und raffinierte Symbiose ein, die auf ihre eigene Weise entzückt. Anbei finden Sie detaillierte Informationen zur kreativen Wohnlandschaft ARTEMIS, der eleganten Dining-Serie PIAZZA, zum königlichen Boxspringbett DUKE und dem innovativen Schlafsystem NOVA.

ARTEMIS – die hohe Kunst des Sitzens

Die neue Wohnlandschaft ARTEMIS begeistert mit ihrer klaren Formensprache und puristischen Anmutung. Die großzügigen und durchgängigen Sitz- und Liegeflächen ohne Teilung verleihen dem Design eine einzigartige Handschrift und laden zum entspannten Relaxen ein. Mit neuen Planungselementen bietet ARTEMIS enormen Freiraum für kreative Wohnlandschaften und passt sich persönlichen Bedürfnissen und Wünschen individuell an. Jedes Element kann mit hoher oder niedriger Lehne ausgeführt werden, was eine Vielzahl an Möglichkeiten eröffnet. Die auf diese Weise kombinierbaren unterschiedlichen Lehnenhöhen sind nicht nur besonders komfortabel, sondern erzeugen auch eine originelle Optik. Ebenso können zwei großzügige Liegeelemente zu einem übertiefen Sofa vereint werden – dem sogenannten Bigsofa. Perfektioniert wird die Komfort-Landschaft durch die elektrische Vorziehfunktion in den Sitz- und Liegeelementen, während gleichzeitig die Federkern Deluxe Polsterung mit einem mittelfesten elastischen Sitzgefühl verwöhnt. Ein klares Statement setzt ARTEMIS mit dem neuen Stoffhighlight NAPOLI auch in puncto Nachhaltigkeit. Denn die elegante Stoffkreation besteht zu 100 Prozent aus recycelten Materialien – 55 Prozent sind Polyester aus recycelten PET-Flaschen und 45 Prozent sind regenerierte Baumwolle. Designt in Italien gibt es den Stoff NAPOLI in vielen sagenhaft schönen Farbkombinationen.



Sedda ARTEMIS

PIAZZA – Sofa-Feeling am Esstisch

Die Dining-Serie PIAZZA zieht mit ihrem filigranen, puristischen Design alle Blicke auf sich. Ein graziles Fußgestell sowie ein schmaler Sockel betonen die elegante Linienführung und bringen modernes Flair in den Essbereich. Stilvoll integriert sich PIAZZA in jedes Ambiente – und begeistert gleichzeitig mit perfektem Sitzkomfort. Denn die hochwertige Polsterung mit Unterfederung sorgt für ein wohliges Sitzgefühl und lang gleichbleibenden Komfort. Die ergonomisch abgestimmte hohe Rückenlehne mit Lordosenpolsterung rundet das bequeme Gesamtkonzept ab. So werden gesellige Abende rund um den Esstisch gemütlich wie auf einem Sofa. Von der Langbank über die Eckvariante bis hin zur U-Lösung ist PIAZZA individuell bis auf 10 cm planbar. So fügt sich die Dining- Bank neben ihrer Optik auch hinsichtlich ihrer Maße harmonisch in jede Räumlichkeit ein. Passend dazu kann die Dining-Serie um die neuen PINO Polstersessel erweitert werden. Das klare Design mit oder ohne Armlehne harmoniert ausgezeichnet mit verschiedenen Stilen und Essplatzgruppen.



Sedda PIAZZA

DUKE – schlafen wie im Palast des Herzogs

Opulente Eleganz und traumhafter Schlafkomfort: Das neue Boxspringbett DUKE verbindet originelles Design mit einem perfekten Liegegefühl. Zum Blickfang wird neben dem großzügigen Kopfhaupt insbesondere der voluminöse Polsterrahmen. Auf Wunsch kann der vordere Teil als integrierte Polsterbank ausgeführt werden – für zusätzlichen Komfort im Schlafzimmer und ein Design wie aus einem Guss. Betont wird die kubische, klare Formensprache durch die bodennahe Gestaltung ohne Füße. Zugleich entsteht dadurch eine geerdete, ruhige Anmutung. Die spezielle Nahtführung, wodurch sich an den Kanten keine Nähte finden, sorgt für elegante Rundungen in der sonst kubischen Formensprache. Die hohen Ansprüche von sedda zeigen sich auch im Inneren von DUKE: Eine Box mit unterfedertem Bonellfederkern kombiniert mit der Kingline-Boxspringmatratze sorgt für ein ausgezeichnetes punktelastisches Liegegefühl. Die Premium-Matratze basiert auf einem härtevergüteten Tonnentaschenfederkern und einer hochwertigen Schaumstoffauflage. Individuellen Vorlieben werden die beiden unterschiedlichen Härtegrade gerecht. Der Premium-Bezug ist aus Bisonleder in der Farbe Honig. So wird DUKE zur Wohlfühloase – in der Nacht und auch am Tag.

Sedda DUKE



NOVA – multifunktional talentiert

Mit dem Newcomer easy NOVA beweist sedda einmal mehr seine Kompetenz in Sachen Wandlungsfähigkeit. Die Weiterentwicklung des patentierten easy Schlafsystems beeindruckt mit neuen Funktionen und enormer Flexibilität. Verschiedene Features und individuelle Planungsmöglichkeiten berücksichtigen persönliche Komfortbedürfnisse und Vorlieben. So können die easy Bettfunktion mit Kopfhochsteller und Matratzenschoner, elektrische oder manuelle Schlafbankfunktion, Infrarot-Tiefenwärmesystem, Powerstation, Stauraum und verschiedene Sitzqualitäten frei kombiniert werden. Dazu kommen die neue elektrische Relaxfunktion, bei der sich die Lehne nach hinten neigt und ein verstecktes Fußteil ausfährt, sowie die neue manuelle Gliderfunktion, bei der der Sitz durch den Körperdruck in eine entspannte Loungeposition gleitet, während sich die Lehne leicht zurückneigt und der Sitz ausfährt. Sogar bei kompakten Sofas sorgt diese easy Evolution für maximalen Freiraum auf kleiner Fläche, etwa bei der Verbindung eines easy Einzelbettelements mit einem Relaxelement. Dabei bleiben das zeitlose Design und die klare Formensprache, durch die sich easy NOVA in jedes Ambiente stilvoll einfügt, jederzeit gleich.

Sedda easy NOVA

Quelle: Sedda