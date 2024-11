Die SICAM 2024 in Zahlen, Daten und Fakten

Dies ist ein Zeichen für die zentrale Stellung der SICAM, die dieses Jahr in ihrer 15. Ausgabe stattfindet, im internationalen Messekalender und eine weitere Bestätigung der Qualität, die die kürzlich zu Ende gegangene Ausgabe auszeichnete. Auf der Messe waren 692 Aussteller aus 34 Ländern vertreten, die eine Fläche von mehr als 41.000 Quadratmetern abdeckten, darunter 19.135 Nettoausstellungsquadratmeter; 9.243 besuchende Unternehmen aus 118 Ländern kamen nach Pordenone, um sie zu treffen. Bemerkenswerterweise waren während der viertägigen Veranstaltung fast 30.000 Menschen auf der Messe, darunter 23.542 Besucher und 5.368 auf der Ausstellerseite.

BESUCHER

Bei genauerer Betrachtung der Besucherdaten ergeben sich interessante Einschätzungen. Beginnen wir mit der Herkunft: 62 Prozent der Besucher kamen aus Italien, 38 Prozent aus dem Ausland. Unter letzteren steht Europa mit 69 Prozent ausländischer Besucher an der Spitze, gefolgt von Asien (20 Prozent), Amerika (6 Prozent), Afrika (4 Prozent) und Ozeanien (1 Prozent).

Betrachtet man die Herkunftsländer hinter Italien, dem „Gastgeberland“, so finden sich in dieser Reihenfolge Deutschland, China, Spanien, Polen, Kroatien, Slowenien, Frankreich, Rumänien, Griechenland, Serbien und das Vereinigte Königreich.

Ebenso interessant sind die Informationen zur „Qualität“ der Besucher: In der Rangfolge nach „Qualifikation“ belegen „Eigentümer/Geschäftsführer“ den ersten Platz, gefolgt von technischen Mitarbeitern, kaufmännischen Mitarbeitern, Vertriebsleitern und Geschäftsführern auf den allerersten Plätzen. Diese Daten bestätigen die SICAM als Veranstaltung, bei der Entscheidungen für die Entwicklung von Geschäftsstrategien getroffen werden. In der Rangfolge nach Produktsektoren steht die Welt der „Möbel“ an erster Stelle, gefolgt von „Komponenten“, „Küchen“, „Objekt“ und „Badezimmer“.

Die italienische und internationale Industrie steht bei der Segmentierung der Besucher nach Geschäftsart an der Spitze, gefolgt vom Handel, einer weiteren sehr internationalen Kategorie, handwerklichen Herstellern, einem Exzellenzzentrum für italienische Produktion, Dienstleistungen, Vertretungstätigkeiten und Verlagswesen.

Und schließlich die Besucher aus Italien: Die meisten Besucher kamen aus Venetien, gefolgt von Friaul-Julisch Venetien, der Lombardei, den Marken und der Emilia Romagna, Regionen, in denen die Möbel- und Einrichtungsindustrie eine sehr starke Berufung hat.

Die Besuchszeit war wichtig: So sehr SICAM eine seiner Hauptstärken bekräftigt – nämlich eine „kompakte“, leicht zu besuchende, äußerst konkrete und „produktorientierte“ Messe zu sein –, so sehr betrug die durchschnittliche Verweildauer auf der Messe 1,33 Tage (1,19 Tage Italiener; 1,63 Tage Ausländer), denn auf der SICAM gibt es wirklich viel zu sehen…

BEMERKUNGEN

Einmal mehr bestätigt die internationale Möbel- und Einrichtungsbranche also ihr Vertrauen in die von Exposicam organisierte Veranstaltung: eine Messe, die nicht nur wegen der Qualität der Aussteller und Besucher beliebt ist, der Leichtigkeit, mit der man Zehntausende von Neuheiten, Ideen und Produkten treffen oder berühren kann, sondern auch wegen der Gesamtqualität der Veranstaltung, der absolut entspannten Atmosphäre, die es jedem ermöglicht, sich auf angenehme Weise auf sein Geschäft zu konzentrieren.

Eine positive und zielgerichtete Umgebung, die dank eines vollständig renovierten Standaufbaus und der neuen Höhe der Stände von 2,5 Metern noch gastfreundlicher und auf die Bedürfnisse der Aussteller abgestimmt wurde, was zweifellos den Gesamtkomfort der Veranstaltung gefördert hat, während die Showroom-Atmosphäre erhalten blieb, die Aussteller und Besucher so sehr genießen, weil sie sich Jahr für Jahr als die beste Umgebung erweist, in der die ausgestellten Produkte immer in den Vordergrund gestellt werden.

RUND UM DIE MESSE

SICAM wurde mit Terminen und Veranstaltungen bereichert, die Situationen und Themen von großem Interesse ins Rampenlicht rücken. Zunächst einmal die Anwesenheit einer großen US-Delegation der National Kitchen and Bathrom Association auf der Messe, die zur SICAM kam, um neue Kooperationen zu definieren, die für einen Markt unverzichtbar sind, der sich mit großen Schritten dem Geschmack und den „Gewohnheiten“ des europäischen Lebens annähert. Am Mittwoch, dem 16. Oktober, fand ein umfassender Workshop statt, bei dem die amerikanischen Gäste anhand von Daten die enormen Möglichkeiten veranschaulichten, die italienische Zulieferunternehmen nutzen könnten.

Die auf der SICAM anwesenden Unternehmen hatten auch die Gelegenheit, besser zu verstehen, wie sie das Problem der Abfallverarbeitung bewältigen können, dank Recycla, einem Unternehmen der Herambiente-Gruppe, das auf der Messe anwesend war und eine entsprechende Veranstaltung organisierte.

Der Morgen des Freitags, des 18. Oktober, wurde hingegen durch die Energie von mehr als 300 Studenten belebt, die von der Delegation von ADI Friuli-Venezia Giulia zur SICAM eingeladen wurden: für sie die Gelegenheit, aus nächster Nähe zu sehen, was das Universum der Lieferungen für das „Möbelsystem“ ist und welche und wie viele Möglichkeiten sie nutzen könnten, wenn sie in Zukunft in diesem Sektor arbeiten.

„Enjoy Pordenone with SICAM“

Seit der zweiten Ausgabe von „Enjoy Pordenone with SICAM“ – zunehmend eine Off-Site-Veranstaltung, die von der Stadt Pordenone organisiert wird – die es den Besuchern ermöglicht, die Stadt zu erleben, Aromen und Düfte zu probieren und mehr über ein herrliches Gebiet und seine zahlreichen natürlichen, kulturellen, künstlerischen und architektonischen Schönheiten zu erfahren.

OHNE VERZÖGERUNG …

Nachdem die Ausgabe 2024 zufriedenstellend abgeschlossen wurde, blickt der Veranstalter bereits auf den Oktober nächsten Jahres, auf SICAM 2025: In diesen Tagen wurden die Themen und Ziele der Promotion für die nächsten zwölf Monate definiert, die wie immer darauf abzielen, neue Beziehungen zu festigen und aufzubauen, und an der nationale und internationale Unternehmen, Realitäten und Verbände beteiligt sind, die im kommenden Oktober in Pordenone sein werden.

Die Organisatoren der SICAM, Michelle, Carlo und Carolina Giobbi blicken auf eine erfolgreiche SICAM 2024 zurück und bereiten schon die Ausgabe 2025 vor

Eine intensive Arbeit, die traditionell auf allen wichtigsten Märkten der Welt durchgeführt wird, um ein noch stärkeres Interesse an der einzigen Messeveranstaltung der Branche in Italien und einer der wichtigsten weltweit zu wecken, zum Nutzen aller Protagonisten, ob Aussteller oder Besucher.

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM