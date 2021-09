Die SICAM bestätigt sich als Referenzereignis

ORGANISIEREN SIE IHREN BESUCH BEI SICAM

• Registrieren Sie sich online und drucken Sie den Ihnen per E-Mail zugesandten Besucherausweis aus. Eine Anmeldung am Messeempfang ist nicht möglich.

• Halten Sie am Eingang Ihren gedruckten Ausweis und den EU Digital Covid Pass (oder gleichwertig für zusätzliche EU) griffbereit. Es besteht die Möglichkeit, antigene Schnell- oder molekulare PCR-Tests außerhalb des Messeeingangs durchzuführen. Sie können den Service unter folgendem Link buchen: https://sicam.hdomicilio.it

• Bei Anreise mit dem Auto stehen kostenlose Parkplätze neben dem Messegelände zur Verfügung, bei Anreise mit dem Flugzeug in Venedig oder Treviso stehen Shuttlebusse zur Verfügung, bei Anreise mit dem Zug ist der Bahnhof Pordenone 800m entfernt. Mit dem Besucherausweis können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel von Pordenone – ATAP kostenlos nutzen.

• Zugang von einem der drei Eingänge zur Messe: von der City (Halle 10), dem zentralen (Halle 5) und neben den Parkplätzen (Halle 1). Die Öffnungszeiten sind von 9.30 bis 18.00 Uhr.

• Denken Sie daran, in den Hallen immer eine Maske zu tragen, einen Meter zwischenmenschlichen Abstand einzuhalten und sich häufig die Hände zu desinfizieren.

VERANSTALTUNGEN

Werfen Sie einen Blick auf die Veranstaltungen auf der Messe während der SICAM: Workshops zu Fachthemen von großem Interesse.

