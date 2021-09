Glanzvolle Akzente

Die Armatur als Eyecatcher: Franke setzt mit den Modellen Atlas Neo und Eos Neo aus massivem Edelstahl glanzvolle Akzente in jedem Küchenambiente – insbesondere mit den neuen PVD-Beschichtungen in Champagne Gold, Copper und Anthracite. Passend zur Armatur gibt es auch Seifenspender im neuen Metallic Look. Für einen wunderbaren Hauch von Luxus in der Küche.

FRANKE Atlas Neo in Metallic Farben

All in Black

Auch Franke ist dem Zauber von Schwarz erlegen: Klassiker und Trend, markanter Akzent, unvergleichliche Eleganz und Liebling der Architekten. Mit der neuen Black Collection vollendet Franke den Look neuer Maris Becken und Urban Spülen: Farblich abgestimmt auf das matte Tiefschwarz der Fragranit-Modelle sind jetzt auch Ventile, Drehknöpfe und der Überlauf in Black Matt erhältlich. So wandelt sich der Spülbereich zum außergewöhnlichen Blickfang in jeder Küche.

FRANKE Black Collection Urban

Highlights in Design und Technik

Die jüngsten Hauben-Entwicklungen von Franke sind nicht nur technisch bis ins Detail durchdacht, sondern auch optische Highlights: Die Smart Suspended mit ihrer reduzierten, minimalistischen Formensprache schwebt wie ein Designobjekt über der Kücheninsel. Flüsterleise trotz viel Power präsentiert sich die neue T-Shape Avant-Silence. Geschickt kombiniert sie Edelstahl und schwarzes Glas. Black Matt greift Franke ebenfalls auf – so wird es die neue Smart Suspended künftig in dieser zeitlos schönen Trendfarbe geben, ebenso die klassisch elegante Wand- und Inselhaube Tale.

FRANKE Haube Tale in schwarz

Neuheitenpräsentation von FRANKE im house4kitchen

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.at

Quelle: FRANKE