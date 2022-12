Dies sind die Finalisten der Carpet Design Awards 2023

Unter der Leitung von Jamie Metrick, Geschäftsführer von Elte, wählte eine Jury aus internationalen Expert*innen der Design- und Teppichbranche die überzeugendsten Designs in acht Kategorien aus. Insgesamt 191 Teppich-Designs wurden weltweit für die Carpet Design Awards 2023 eingereicht. Davon erreichten 24 Einreichungen die Endrunde des Wettbewerbs .

Design, Qualität und Handwerkskunst

Die begehrten Awards, die in Zusammenarbeit mit den Fachzeitschriften COVER und HALI verliehen werden, zelebrieren zeitgenössisches Teppichdesign und spiegeln die Innovationen und Trends der Branche wider. Bei der Auswahl der Finalisten achtete die Jury besonders auf Design, Qualität und erlesene Handwerkskunst der handgefertigten Teppiche. “Was mir an den Auszeichnungen gefällt, ist, dass sie die besten der besten dazu anspornen, weiterhin innovativ zu sein und jedes Jahr etwas Neues auf den Markt zu bringen”, verrät Juryleiter Jamie Metrick und führt weiter aus: “Ich war wirklich beeindruckt von der Bandbreite und Vielfalt der Kandidaten, die es in die engere Wahl geschafft haben. Es gibt eine großartige Mischung aus Herstellern, Großhändlern, Einzelhändlern und Designern, die in diesem Jahr für Preise in Frage kommen.“ Carin Terins, ebenfalls Mitglied der diesjährigen CDA-Jury und Einkaufs- sowie Kreativdirektorin bei der RugVista Group AB freute sich vor allem über die Kreativität und Qualität der Einreichungen: „Das war keine leichte Entscheidung! Es gibt eine Menge interessanter Designs und Informationen zu berücksichtigen.“ Jeweils drei exklusive Exemplare aus acht Kategorien kamen ins Finale und werden während der gesamten DOMOTEX in Halle 2 gezeigt.

Lady in Rug | Houzse of Rubber | Best Studio Artist Design

Ehrung für Nachhaltigkeit

2023 erstmalig dabei ist die Kategorie “Nachhaltigkeitspreis”. Mit dem neuen Award wollen die CDAs der wachsenden Bedeutung und Nachfrage nach nachhaltigem Design und ethischer Teppichproduktion Rechnung tragen. Teppich-Designerin und Jurymitglied Nani Marquina befürwortet die Aufnahme der neuen Kategorie und führt aus: „Wir alle, die wir uns dem Produktdesign verschrieben haben, müssen die Nachhaltigkeit im Auge behalten. Sie ist praktisch zu einer Verpflichtung, zu einer Notwendigkeit geworden.“ Seit Bestehen des Wettbewerbs werden die Kategorien ständig verfeinert und den neuesten Branchentrends und –werten angepasst.

EUCA Award prämiert Teppich-Importeure

Während der Carpet Design Awards wird auch der europäische Importhandel für handgeknüpfte Orientteppiche zum 15. Mal durch die European Carpet Importers Association ausgezeichnet. Der EUCA Award wird seit 2007 für herausragende Leistungen in diesem Bereich vergeben.

Wieder gemeinsam feiern

Sonia Wedell-Castellano

Alle Gewinner*innen der acht CDA-Wettbewerbskategorien sowie des EUCA Award werden am zweiten Messetag, den 13. Januar 2023 um 18 Uhr in einem feierlichen Rahmen auf der Ausstellungsfläche der Carpet Design Awards in Halle 2, Stand C34 bekannt gegeben. „Erstmalig seit 2020 können wir die Zeremonie der Carpet Design Awards wieder live auf der DOMOTEX in Hannover erleben. Wir freuen uns, gemeinsam mit allen die schönsten handgeknüpften Teppiche zu feiern,“ berichtet Sonia Wedell-Castellano, Global Director der DOMOTEX Events weltweit.

Die Finalisten – wer wird gewinnen?

Kategorie 1: Bestes Design Studiokünstlerteppiche | Originaldesign in kleiner Auflage von einem Künstler oder Designer

Lady in Rug, House of Rubber | Amsterdam (NL)

Shore, Tania Johnson Design | Twickenham (UK)

Omaggio a Maria Lai: Legarsi alla montagna, Joias | Tortolì (IT)

Kategorie 2: Bestes Design Superior | Moderne Designs mit optimalem Materialeinsatz

Preeti Ammanan, Saraswati Global Pvt ltd | Jaipur (IN)

Rainbow, Jaipur Rugs | Jaipur (IN)

Ourika Valley, Bazar du Sud | Marrakesch (MA)

Kategorie 3: Bestes Design Deluxe | Moderne Designs mit optimalem Materialeinsatz

Green Agate ltd., Ashtari Carpets bvba | Antwerpen (BE)

Hudson Black and White, Knots Rugs | London (UK)

M/M (Paris) for TAN(China), TAN(China) | Beijing (CN)

Kategorie 4: Bestes klassisch-modernes Design | Neue Teppiche, die klassische Designs modern interpretieren

Kubla,onyx, New Moon Rugs | Wilmington (US)

Hmong, Manglam Arts | Jaipur (IN)

Talisman Hand-knotted, Wendy Morrison Design | Musselburgh (UK)

Kategorie 5: Bestes Flachgewebe-Design | Originäres Teppichdesign, das die Flachweb-technik einsetzt

Flow, Studio Potato | Istanbul (TR)

Tulu, Manglam Arts | Jaipur (IN)

Gondolas, Selam Carpet & Home | Istanbul (TR)

Kategorie 6: Beste Kollektion | Zeitgenössisch-traditionelle bzw. klassisch-moderne Kollektion mit übergreifendem Thema

Supergraphics Collection, Cadry’s | Sydney (AU)

Kangan Arora – Cosmic Check, FLOOR_STORY | London (UK)

Trails Collection by Sebastian Herkner, M2Rugs | Hamburg (DE)

Kategorie 7: Beste Rauminstallation | Einrichtungsprojekt oder Teppichinstallation mit hohem Personalisierungsanspruch, dokumentiert durch hochwertige Fotos

Emily Forgot – Modular (Amity), FLOOR_STORY | London (UK)

Knots Rugs x Shelter, Knots Rugs | London (UK)

One Hundred Birds, One Hundred Flowers, Wendy Morrison Design | Musselburgh (UK)

Kategorie 8: Nachhaltigkeitspreis | Eine klimafreundliche Produktion unter Berücksichtigung ethischer Werte

Typewriter Collection, MUM’s | Helsinki (FI)

Diamond Root Rug, Diamond Carpets | Agra (IN)

Taufa, Jaipur Rugs | Jaipur (IN)

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Messe Hannover