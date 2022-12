DER KREIS aus Leonberg hilft in Krisengebieten vor Ort

Ein guter Grund und weiterer Ansporn für DER KREIS Gründer und Geschäftsführenden Gesellschafter Ernst-Martin Schaible Gutes zu tun, „vor allem den Menschen, die unverschuldet durch Krieg, Leid und Flucht ein unmenschliches Leben führen müssen gerade jetzt, wo der Winter da ist.“

Auf seine Initiative hin startete DER KREIS auf seinem Jahreskongress in Hamburg eine gemeinschaftliche Aktion zugunsten der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, bei der sich Mitglieder und die Küchenbranche beteiligen können, um sogenannte „Sheltersuits“ für Flüchtlinge anfertigen zu lassen. Der DER KREIS-Chef ging in Vorlage und spendete 100 „Sheltersuits“, die im September nach Moldau und nach Polen ausgeliefert wurden und direkt von der Hilfsorganisation „Helfen statt Hamstern“ an die ukrainischen Flüchtlinge verteilt wurden. „Wir von DER KREIS kümmern uns um die Bestellung, Abwicklung und den sicheren Transport von Leonberg aus und die Verteilung an die Menschen in den Krisengebieten“, das ist Ernst-Martin Schaible sehr wichtig.

Nach seinem Aufruf hatten sich Mitgliedsunternehmen und führende Hersteller dieser Hilfsaktion angeschlossen, so dass weitere 40 Überlebensjacken in Holland produziert werden konnten und zur Verteilung an die Flüchtlinge bereit stehen. DER KREIS hilft nicht nur in den Krisengebieten, sondern unterstützt auch im „Ländle“: Ernst-Martin Schaibles erste „Sheltersuits“-Aktion erfolgte Weihnachten 2021 zugunsten der Stuttgarter Initiative „Stille Not e.V.“. Dabei stiftete er 30 „Sheltersuits“ für Obdachlose, die an Stuttgarts Oberbürgermeistergattin Gudrun Nopper übergeben wurden.

DER KREIS unterstützt in diesem Jahr als Partnerunternehmen 2022 die weltweit unermüdliche Arbeit von „Ärzte ohne Grenzen e.V.“ und speziell deren Hilfsaktionen in der Ukraine und den Flüchtlingsgebieten. Dafür wurde die Leonberger Verbundgruppe auf ihre humanitären Grundprinzipien von „Ärzte ohne Grenzen e.V.“ geprüft und als Hilfspartner anerkannt.

DER KREIS Chef Ernst-Martin Schaible hilft auch gerne selbst und packt zu als die „Sheltersuits“ in der Leonberger Zentrale in den LKW gepackt werden

Quelle: DER KREIS