Dies sind die Highlights der DOMOTEX 2023 – innovativ, inspirativ & informativ

Kuratiert und gestaltet werden die Mood Spaces unter der Leitung von Holly Becker, Interior Designerin, Bloggerin und Trendexpertin aus Hannover. Neben Holly Becker beteiligen sich die namhaften Designer Mark Braun, Peter Fehrentz und Sebastian Herkner sowie das interdisziplinäre Designduo Studio Besau-Marguerre, bestehend aus Eva Marguerre und Marcel Besau, an den Rauminstallationen. Zu finden sind die Mood Spaces im Bereich “Rugs” in Halle 2.

Die DOMOTEX ON STAGE bietet mit Sprechern aus diesen verschiedenen Bereichen einen ganzheitlichen Blick auf die Herausforderungen der nachhaltigen Gestaltung in der Teppich- und Bodenbelagsbranche.

Die Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ziehen sich wie ein roter Faden durch das Konferenzprogramm DOMOTEX ON STAGE , das in Halle 23 im Rahmen der Sonderfläche THE GREEN COLLECTION stattfindet. Interessierten Zuhörer*innen erwarten abwechslungsreiche und informative Beiträge zu den Fokusthemen “Connecting Markets” , “Conscious Living” und “Colourful Nature” . Dazu gehören die folgenden Vorträge:

„Gerade in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten finden wir es umso wichtiger, mit der DOMOTEX eine verlässliche Plattform anzubieten um die Geschäfte zu Jahresbeginn wieder ankurbeln zu können. Dafür haben mein Team und ich hart gearbeitet” , Sonia Wedell-Castellano, Global Director DOMOTEX

Nominierte und Gewinner*innen – Preisverleihungen auf der DOMOTEX 2023

Im Januar 2023 finden gleich mehrere Preisverleihungen auf der DOMOTEX statt. Im Rahmen des international renommierten Carpet Design Awards (CDA) werden in Zusammenarbeit mit COVER und HALI die weltweit schönsten Designer-Teppiche in acht Kategorien ausgezeichnet. Die Finalisten-Teppiche werden bis zum Ende der DOMOTEX in Halle 2 zu sehen sein. Die Live-Verleihung des CDA findet am zweiten Messetag statt.

Auch die Gewinner*innen des Parkett Star, des Carpet Star sowie der Green Collection werden gebührend geehrt. Die Preisverleihungen finden jeweils am 12. Januar als Teil der DOMOTEX ON STAGE statt. Um 14:00 Uhr erfolgt die Bekanntgabe der Green Collection Sieger*innen und um 17:00 Uhr folgt die Verleihung des Parkett Star.

BODEN SCHÄTZE

Unter diesem Titel präsentiert der Studiengang Textildesign der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart Exponate aus dem gleichnamigen Entwurfsprojekt. Neben großer technischer Freiheit spielt Nachhaltigkeit in diesem Projekt eine wesentliche Rolle. Die Studierenden setzen sich zudem mit Fragen zu Ästhetik, Design, Modernität, Umweltbewusstsein, Zweckmäßigkeit und Grenzen textiler Bodenbeläge auseinander. In der Ausstellung werden einzelne Schritte aus dem Prozess vom Entwurf über die Musterentwicklung bis zu fertigen Teppichen zu sehen sein, die von der Firma TISCA in Absprache mit den Studierenden realisiert wurden.

Zuspruch der Bodenbelagsbranche ist groß

Die Vorfreude auf die DOMOTEX 2023 ist groß. Über 700 Aussteller aus knapp 50 Ländern haben Ihre Teilnahme bestätigt.

Für Caglar Kepekci, General Manager von Merinos, ist die Teilnahme an der kommenden Veranstaltung selbstverständlich: “Wir nehmen auf jeden Fall an der DOMOTEX im Januar 2023 teil. Sie ist der größte Branchentreff mit internationalem Charakter und ein absolutes Muss für uns. Die DOMOTEX ist die ideale Plattform bestehende Handelspartner, Interessenten und Kollegen aus der Branche zu treffen sowie unsere Neuheiten in kurzer Zeit effizient einem breiten Publikum zu präsentieren.”

Auch Eduardo Diaz, Verbandsvorstand von UNIFAM freut sich auf die Veranstaltung: “UNIFAM, der spanische Verband der Hersteller von Teppichen, Teppichböden und Zubehör, begrüßt die neue Ausgabe der weltgrößten Bodenbelagsmesse mit neuem Enthusiasmus, um seine Neuheiten zu präsentieren, die das Ergebnis ständiger Bemühungen um Forschung, Entwicklung und Innovation sind.”

Besucherseitig ist die Resonanz auf die im Januar stattfindende Veranstaltung ebenfalls äußerst positiv. So plant Michael Roithner, Zentraleinkäufer für Bodenbeläge und Teppiche der POCO Einrichtungsmärkte GmbH, “an allen vier Messetagen die DOMOTEX 2023 zu besuchen.”

