TEAM7 – Für jeden Koch die passende Küche

Allen gleich ist die Leidenschaft für hochwertige Zutaten und die Freude am Genuss, am Kombinieren, an der persönlichen Entfaltung. Damit sich jeder auf seine Weise ausleben kann, werden die Naturholzküchen von TEAM 7 in Design und Aufteilung, Stauraum und Funktionen genau auf die persönlichen Wünsche abgestimmt. So spiegelt sich in jeder Küche die Seele des Kochs.

Die TEAM7 Loft Küche

Natürliche Materialien als Grundzutat

Mit allen Sinnen genießen! Darum geht es in den Naturholzküchen von TEAM 7. Und egal, ob Italienisch, Indisch oder Japanisch auf dem Speiseplan steht – es kommt auf gesunde Zutaten an, die in einer gesunden Umgebung mit Leidenschaft verarbeitet werden. Die Essenz jeder Küche ist deshalb: Naturholz. Es bringt mit seiner Wärme und seinem Duft, der lebendigen Optik und angenehmen Haptik eine einzigartige natürliche Atmosphäre in die Genusszone. Und schafft einen Ort der Geborgenheit, des Wohlbefindens. Zudem stehen die besonderen Eigenschaften von Naturholz auf der Küchenbühne: Die offenporigen, ausschließlich geölten Holzoberflächen sind von Natur aus hygienisch und wirken antibakteriell, sie sind frei von Schadstoffen, regulieren die Luftfeuchtigkeit und nehmen Gerüche auf.

Eine große Prise Stil

Erle, Buche, Kernbuche, Eiche, Eiche Wild, Kirschbaum, Nussbaum und Nussbaum Wild – jede der TEAM 7 Holzarten hat in Farbnuance und Maserung ihren eigenen Charakter. Von hell über rötlich bis dunkel, von einer dezent-lebendigen Zeichnung bis hin zu ausgeprägten Naturmerkmalen. Dazu kommen die verschiedenen Küchenprogramme mit stilgebender Formensprache und optischen Eigenheiten: ob moderne Landhausküche mit handwerklichen Details, spannende Materialkombinationen mit Keramik und Glas oder klare Eleganz mit geschlossener Frontoptik. Die Vielfalt von Holz sowie das handwerkliche Geschick der TEAM 7 Tischler zeigt sich zudem in der Verarbeitung des Naturmaterials – mal expressiv und stark, mal filigran und voller Leichtigkeit. Zahlreiche weitere Gestaltungselemente wie Griffvarianten, Regale und Tresen prägen die einzigartige Ästhetik der Küchenkomposition – ganz nach Vorliebe des Kochs.

Die TEAM7 k7 Küche

Funktionen nach Geschmack

Und nicht nur außen sind die Naturholzküchen maßgeschneidert. Angepasst an die Räumlichkeiten und abgestimmt auf den Stil des Zuhauses kommt es nun noch auf optimale Abläufe für den individuellen kreativen Workflow an. Die Grundidee: Alles hat seinen Platz. Doch wie dieser Platz aussieht, variiert je nach Utensilien, Zutaten und Gewohnheiten. Daher wird die Inneneinteilung von Schränken und Schubladen ebenfalls ganz genau auf persönliche Wünsche zugeschnitten. Clevere Ordnungssysteme und innovative Auszugstechniken wie Backblecheinteilungen, ausziehbare Tablare und einschiebbare Türen sorgen für hohen Arbeitskomfort. Dazu kommen besondere Features wie die Lichtbrücke. Sie sieht nicht nur schick aus, sondern liefert dem Koch seine Lieblingskräuter stets frisch. Wer außerdem Wert auf Ergonomie legt, erfüllt sich seinen Küchentraum mit einer elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsplatte oder einer Kücheninsel mit unterschiedlichen Höhen je nach Arbeitsbereich.

Die TEAM7 Echtzeit Küche EI Location

Quelle: TEAM7