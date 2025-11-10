Dirk Tesch zum neuen Präsidenten des Handelsverband Möbel und Küchen gewählt

Dirk Tesch ist Geschäftsführer der Möbelhof Adersheim GmbH Co. KG und bringt langjährige Erfahrung in der Möbelbranche mit. Als Präsident will er sich für die Interessen der Mitgliedsunternehmen einsetzen und den Verband in einer sich wandelnden Handelslandschaft strategisch weiterentwickeln.

„Ich möchte mich ausdrücklich bei Markus Meyer für sein herausragendes Engagement und Einsatz für die Branche in den vergangenen Jahren bedanken“, sagt Dirk Tesch. „Unter seiner Führung hat sich der Verband in einer sich dynamisch verändernden Branche und Zeit hervorragend entwickelt und aufgestellt. Ich freue mich, auf dieser Basis weiterwirken zu können.“ „Die Weiterentwicklung der Möbelmessen wird ein zentraler Schwerpunkt meiner Arbeit sein“, erklärt Dirk Tesch zu seiner Wahl. „Messen sind nach wie vor wichtige Plattformen für unsere Branche, und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, sie zukunftsfähig zu gestalten. Besonders die Fortentwicklung der idd cologne und der imm cologne werden mir dabei ein besonderes Anliegen sein.“

Neben Tesch gehören dem neu gewählten Präsidium weitere erfahrene Branchenvertreter an: Siegfried Brandl, Nina Stoll, Olaf Hoppelshäuser und Sebastian Spitzhüttl. Die konstituierende Sitzung des Präsidiums findet in Kürze statt, bei der die strategische Ausrichtung und die Themenschwerpunkte für die kommenden Jahre festgelegt werden.

BVDM-Geschäftsführer Christian Haeser betont: „Wir danken Herrn Meyer ausdrücklich für die großartige Zusammenarbeit der letzten Jahre. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dirk Tesch und dem neuen Präsidium. Mit ihrem Erfahrungsschatz und ihrem Engagement wird der Verband gestärkt in die Zukunft gehen.“

