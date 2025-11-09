Lenzing und OceanSafe führen gemeinsam moderne Performance-Textilien ein

Diese gemeinsame Innovation kombiniert die holzbasierten¹ TENCEL™ Lyocell – A100 von Lenzing mit dem äußerst leistungsfähigen, im Meer biologisch abbaubaren² Co-Polyester naNea von OceanSafe. Durch das Angebot einer gemeinsamen, ressourceneffizienten² ⁴ ⁸ Textillösung, die auf Erfahrungswerten beider Unternehmen beruht und der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen, technisch fortschrittlichen Materialien gerecht wird, bietet die Partnerschaft eine Alternative, die Haltbarkeit⁵, Funktion und Umweltverantwortung in Einklang bringt² ⁶ ⁹.

Als ersten Meilenstein dieser Partnerschaft haben Lenzing und OceanSafe eine Sportswear-Kollektion mit Sport- und Freizeitbekleidung vorgestellt, die die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit des Garns zum Ausdruck bringt. Über die Bekleidungsindustrie hinaus erstreckt sich das Anwendungspotenzial auf Schuhe, Heimtextilien, Taschen und technische Textilanwendungen. Dadurch eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten für verantwortungsvoll produzierte² ⁴ ⁶ ⁸ Textilien in verschiedenen Bereichen.

TENCEL™-Faser (oben)

und naNea-Faser (unten)

Ein Garn für Menschen

Im Mittelpunkt dieser Garninnovation steht die Synergie zwischen TENCEL™ Lyocell – A100 und naNea-Fasern. TENCEL™ Lyocell – A100 werden in einem ressourcenschonenden, geschlossenen Prozess⁶ ⁸ hergestellt. naNea-Fasern sind im Meer biologisch abbaubar² und recycelbar¹⁰. Der Status Cradle to Cradle Certified® Gold von naNea unterstreicht die hohen Umweltstandards² ⁹ der Faser.

Der Stoff besticht durch Komfort und Funktionalität: TENCEL™ Lyocell – A100 bieten eine natürliche Weichheit, effektive Feuchtigkeitsregulierung¹¹ und Resistenz gegen geruchsbildende Bakterien¹², während der naNea-Co-Polyester für Ausdauer, Reißfestigkeit und eine schnelle Trocknung sorgt.²

„Bei der Entwicklung des neuen Garns haben wir nicht nur auf die Umweltverträglichkeit² ⁶ ⁸ ⁹, sondern auch auf eine bessere Performance, Funktionalität und Haltbarkeit² geachtet“, so Matthias Fuchs, CMO bei OceanSafe. „Wir glauben, dass verantwortungsbewusste Entscheidungen einer Aufwertung gleichkommen und sich nicht wie ein Kompromiss anfühlen sollten. Das neue Garn bietet Markenherstellern eine skalierbare Plug-and-Play-Lösung, die ihre Umweltverpflichtungen unterstützt und gleichzeitig die Performance der Kleidung verbessert.“

Vom Konzept zum Kleiderschrank: neuartige Sportswear durch gemeinsame Innovation

Die Capsule-Sportbekleidungskollektion besteht aus TENCEL™ Lyocell – A100 sowie aus naNea-Fasern und kommt in Yogabekleidung für Damen, in Sport-T-Shirts für Herren sowie in Fleecejacken zum Einsatz. Die Kollektion wurde für die Anforderungen eines aktiven Lifestyle entwickelt und basiert auf Erfahrungswerten² beider Unternehmen. Die fortschrittlichen Materialeigenschaften der Fasern machen eine zusätzliche Oberflächenbehandlung überflüssig. Die Capsule-Kollektion wird Ende Oktober auf den Performance Days in München [T11 in Halle A2] und im November auf der Functional Fabric Fair in Portland (Oregon, USA) vorgestellt [Stand 752]. Sie richtet sich an Hersteller und Marken, die auf biologisch abbaubarebiodegradable² ¹³, kreislauffähige² ⁴ ⁵ ⁷ Fasermaterialien umsteigen möchten, die ihre Ansprüche erfüllen und die Abhängigkeit von herkömmlichem Polyester verringern.

„Die Entwicklung dieser Kollektion war ein echtes Gemeinschaftswerk, an dem Experten aus der gesamten Branche beteiligt waren“, erklärt Nicole Schram, Head of Global Technical Business Development der Lenzing Gruppe. „Tearfil war für die Garnentwicklung zuständig, Impetus lieferte Know-how für fantastische Strickwaren und nahtlose Stoffe, Kingwhale hat das Fleece perfektioniert, das sich so toll auf der Haut anfühlt, und G-LOFT® Premium Insulation hat mit ihrer Fülltechnologie für Jacken einen wertvollen Beitrag geleistet. Die Kollektion unterstreicht die tollen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zur Förderung eines nachhaltigen Wandels1 und zur Skalierung innovativer Lösungen⁵.“

¹ Im Einklang mit dem Bekenntnis des Unternehmens zu Umweltschutz und Ressourcenschonung bezieht Lenzing Holz und Faserzellstoff ausschließlich aus zertifizierten bzw. kontrolliert nachhaltigen Quellen. In ihrer Policy für Holz und Zellstoff verpflichtet sich Lenzing dazu, Holz und Faserzellstoff ausschließlich aus unumstrittenen Quellen zu beziehen.

² Im Meer biologisch abbaubar: im Meerwasser in 99 Tagen zu >93% biologisch abbaubar (gemäß ASTM D6691-17, Labor: Archa Srl, Pisa, Italien, Test-Nr. 22302453, https://www.archa.it/) https://www.oceansafe.co/textile-materials/nanea

³ TENCEL™ Lyocell- und Modalfasern sind natürlich geschmeidig und haben einen weichen Griff. Veröffentlichte Studien mit dem Tactile Sensation Analyzer (TSA) und dem Fabric Touch Tester (FTT) als Messgeräte haben die Weichheit von Stoffen aus TENCEL™ Lyocell- und Modalfasern bestätigt.

⁴ Stoffe auf Basis von naNea sind weicher und glatter als Stoffe auf Basis von herkömmlichem Polyester. Eine akademische Vergleichsstudie, bei der der Tactile Sensation Analyzer (TSA) als Messgerät eingesetzt wurde, hat die Weichheit und Geschmeidigkeit der von OceanSafe aus naNea hergestellten Stoffe bestätigt.

⁵ Die neuartige Polymerstruktur von naNea bietet ein integriertes Feuchtigkeitsmanagement mit höherer Hydrophilie, Saugfähigkeit und schneller Trocknung. Es entspricht PET in Bezug auf Abriebbeständigkeit und Formstabilität und ist überragend in Bezug auf die UV-Beständigkeit, wie eine Vergleichsstudie des Taiwan Textile Research Institute (August 2025) bestätigt. Darüber hinaus wurde in Tests des DTNW Krefeld (November 2022) die inhärente Schwerentflammbarkeit von naNea mit einem deutlich höheren LOI-Wert als PET nachgewiesen.

⁶ TENCEL™ Lyocellfasern werden in einem geschlossenen Kreislaufprozess hergestellt, bei dem 99,8% des Lösungsmittels zurückgewonnen werden; dadurch liegt der Abfallanteil bei nahezu null. Die Ergebnisse wurden auf der Basis von Ökobilanznormen (ISO 14040/44) ermittelt und sind über den Higg Materials Sustainability Index (MSI) v3.10 (April 2025) abrufbar. dex (MSI) v3.10 (April 2025) abrufbar.

⁷ Um eine nachhaltige internationale Textil- und Vliesstoffindustrie zu fördern, verfolgt Lenzing drei strategische Prinzipien im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie „Naturally positive“, die sich auf die Ökologisierung der Wertschöpfungskette sowie die Förderung des systemischen Wandels und der Kreislaufwirtschaft durch Partnerschaften mit wichtigen Stakeholdern der Branche wie Textile Exchange, Cascale, Canopy, Together for Sustainability, Renewable Carbon Initiative und dem UN Global Compact stützt.

⁸ TENCEL™ Lyocellfasern werden im Vergleich zu herkömmlichen Fasern von Nicht-Markenherstellern mit mindestens 50% weniger CO2-Emissionen und Wasserverbrauch hergestellt. Die Ergebnisse wurden auf der Basis von Ökobilanznormen (ISO 14040/44) ermittelt und sind über den Higg Materials Sustainability Index (MSI) v3.10 (April 2025) abrufbar.

⁹ naNea enthält keine Schwermetalle wie Antimon (zertifiziert nach Cradle to Cradle Material Health 4.1 und verifiziert durch Archa Srl, Pisa, Italien) und hat den OECD-Umweltsicherheits- und Toxizitätstest 202 (Archa Srl, Pisa, Italien) und sowie den Wachstumshemmtest für Entengrütze nach DIN EN ISO 20079:2006-12 bestanden (Hohenstein, GU-912337).

¹⁰ naNea wurde von kommerziellen Anbietern im Bereich chemisches und thermomechanisches Textilrecycling erfolgreich für den Einsatz in ihren chemischen Textilrecyclingverfahren getestet. naNea kann zusammen mit herkömmlichem PET im gleichen Prozess recycelt werden.

¹¹ Die Struktur der TENCEL™ Lyocellfasern ermöglicht die Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit. Im fertigen Textilprodukt sorgen diese effektiven feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften für ein trockeneres Mikroklima auf der Haut und erhöhen den Wärmekomfort.

¹² TENCEL™ Lyocellfasern nehmen effizient Schweiß auf, was zu einer geringeren Feuchtigkeit auf der Faseroberfläche führt. Dies schafft eine ungeeignete Umgebung für das Wachstum geruchsbildender Bakterien.

¹³ TENCEL™ Lyocell-Standardfasern sind vom TÜV AUSTRIA als biologisch abbaubar im Boden, in Süßwasser und im Meer sowie als kompostierbar unter häuslichen und industriellen Bedingungen zertifiziert.

Quelle: Lenzing