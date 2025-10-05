Lenzing lanciert neue Faser TENCEL™ Lyocell – HV100 – mit der sich die Unregelmäßigkeiten natürlicher Stoffe nachahmen lassen

Natürliche Unregelmäßigkeiten nachbilden TENCEL™ Lyocell – HV100 verfügt von Natur aus über die ökologischen Vorteile¹ ⁴, und konsistente Qualität der LENZINGTM Cellulosefasern. Durch eine kontrollierte Variation der Länge der Stapelfasern entstehen leichte Unregelmäßigkeiten im Stoff, die ihm die typischen Eigenschaften und das Aussehen natürlicher Fasern verleihen² ³. Daneben ermöglicht das matte Finish der Fasern zusätzlich einen blickdichten Look und bietet Textilherstellern und Marken somit ein Mehr an kreativen Möglichkeiten zur Entwicklung von Stoffen mit der Anmutung natürlicher Fasern² ³. Die Fasern verleihen Premium-Denimprodukten eine nach wie vor geschmeidige aber weniger glatte Haptik sowie eine natürliche Weichheit. Es kommt außerdem weder zu Farbverlust in der Wäsche noch entsteht ein extremer Faltenwurf, der unnatürlich wirken würde⁵. „TENCEL™ Lyocell – HV100 definiert das Potenzial der regenerierten Cellulosefasern neu“, so Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing Gruppe. „Das Produkt kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, da sich die Branche mit einer wachsenden Kluft zwischen Fasernachfrage und -angebot konfrontiert sieht. In diesen Zeiten, in denen die Textilindustrie sich umorientieren muss, um der wachsenden Nachfrage nach natürlicher Ästhetik sowie verstärkter Nachhaltigkeit nachzukommen, bietet TENCEL™ Lyocell – HV100 eine einzigartige Lösung für beide Herausforderungen. Die neue Faser ist ein bedeutender Fortschritt in unserem Bestreben, Partner und Kunden dabei zu unterstützen, in einem sich rasch wandelnden Markt erfolgreich zu bleiben und gleichzeitig wichtige Umweltthemen wie beispielsweise Ressourceneffizienz¹ anzugehen.“ TENCEL™ Lyocell – HV100 zeigt gute Ergebnisse in Denimanwendungen, bei denen eine authentisch anmutende Beschaffenheit von größter Bedeutung ist. Die Fasern bieten neue Möglichkeiten bei Kettfäden – für die traditionell meist Baumwolle verwendet wird –, ohne die von den Herstellern geforderte Verarbeitungseffizienz zu beeinträchtigen. Nachhaltige Faserlösungen¹ ⁴ für abwechslungsreiches Design „Wenn wir mit unseren Partnern über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, so landen wir immer wieder bei einer zentralen Frage: Wie können wir die Umweltauswirkungen reduzieren, aber gleichzeitig neue Designmöglichkeiten schaffen?“ erklärt Krishna Manda, Vice President Corporate Sustainability bei Lenzing. „Eine Antwort auf diese Frage ist TENCEL™ Lyocell – HV100. Dank der Ressourceneffizienz unseres geschlossenen Produktionskreislaufs bietet es einen um 50 Prozent geringeren Wasserverbrauch und CO2-Ausstoß als herkömmliche Lycollfasern¹ und ermöglicht gleichzeitig die ästhetische Vielfalt, die unsere Partner benötigen, um ihre Produkte von anderen abzuheben.“ Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten eröffnen ein breites Spektrum an Textilanwendungen Neben Denim wurde auch die Anwendung in anderen Bekleidungs- und Heimtextilien getestet, wodurch sich umfassendes Potenzial für TENCEL™ Lyocell – HV100 ergibt. Gemischt mit TENCEL™ Standardfasern oder Baumwolle bieten die Fasern eine Vielzahl an unterschiedlichen Beschaffenheiten und Haptiken. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es den Herstellern, die Beschaffenheit durch flexible Mischverhältnisse genau abzustimmen und die Fasern in strukturierten Chinos sowie in kuschelig weichen Heimtextilien einzusetzen, die alle über die für TENCEL™ Fasern typischen feuchtigkeitskontrollierenden Eigenschaften verfügen und biologisch abbaubar³ sind. „Von einem technischen Standpunkt aus betrachtet, erschließen sich uns und unseren Partner durch TENCEL™ Lyocell – HV100 neue Wege für gemeinsame Innovationen und Entwicklungen“, sagt Florian Heubrandner, Vice President Global Business Management Textiles bei Lenzing. „Die kontrollierte Variation eröffnet Möglichkeiten für Garne und Stoffe, die bisher mit Lyocell nicht umsetzbar waren. Schon jetzt lassen sich innovative Ansätze in verschiedenen Märkten beobachten, die auf ein erhebliches Potenzial für die Produktdifferenzierung hindeuten. Wir freuen uns darauf, mit noch mehr Partnern zusammenzuarbeiten, um diese vielseitigen Fasern in einer breiteren Palette von Textilanwendungen von Bekleidungsstoffen bis hin zu Heimtextilien einzusetzen.“ Mit TENCEL™ Lyocell – HV100 setzt Lenzing erneut neue Maßstäbe in Sachen kollaborativer Innovation bei nachhaltigen Faserlösungen² und ermöglicht es den Partnern in der Wertschöpfungskette, Produkte zu entwickeln, die ökologische Verantwortung¹ ⁴ mit unvergleichlich vielfältigen Designmöglichkeiten vereinen. Lenzing wird die neuen TENCEL™ Lyocell – HV100 Fasern an ihrem Stand auf der Kingpins Amsterdam, die vom 15. bis 16. Oktober stattfindet, präsentieren. Gleichzeitig werden 20 Partnerfabriken an ihren jeweiligen Ständen auf der Messe Stoffe vorstellen, die mit den neuen Fasern gefertigt wurden. Besucher:innen haben somit nicht nur die Gelegenheit, sich einen Eindruck von den Fasern zu verschaffen, sondern sich von deren Anwendungsmöglichkeiten und Vorteilen zu überzeugen.

Weitere Produktinformationen über TENCEL™ Lyocell – HV100 sowie Unterstützung bei der Anwendung finden Sie auch auf Lenzing Pro (lenzingpro.com), der neuen digitalen Serviceplattform von Lenzing. Der Faserkatalog informiert über die Eigenschaften des Produkts und erläutert, wie Sie mithilfe der neuen Faser Ihre Garne und Stoffe aufwerten können.