Montageeffizienz und Designklarheit: die neuen Küberit L-Winkel-Sockelleisten

Küberit L-Winkel-Sockelleisten verbinden gestalterische Klarheit und ökologisches Verantwortungsbewusstsein

Die hochwertigen Aluminiumprofile ergänzen das umfangreiche Sockelsortiment und stellen zugleich eine durchdachte Lösung für wandgleiche Abschlüsse im Trockenbau dar. Sie lassen sich präzise verarbeiten, sind flexibel einsetzbar und zeichnen sich durch eine hohe gestalterische Wertigkeit aus.

Nachhaltig denken, effizient handeln

„Wir brauchen ressourceneffiziente Produkte, die zeitoptimiert verarbeitet und gut recycelt werden können. Daher sehen wir die schnelle, sichere Montage mit einfachen Möglichkeiten des Rückbaus und der Wiederverwendung im Materialkreislauf als wichtige Produkteigenschaften“ , unterstreicht Hilmar Kusmierz, Leiter Sales & Development bei Küberit. Gefertigt überwiegend aus Sekundäraluminium, stehen die neuen L-Winkel-Sockelleisten für eine zeitgemäße Produktpolitik: langlebig, rückbaubar und mit einer Produktion, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist – ohne Kompromisse bei Qualität und Design.

Für präzise Konstruktionen & gestalterische Klarheit

Die neuen, nur 1,5 bzw. 2 mm dünnen L-Winkel-Sockelleisten sind stoß- und wasserfest, pflegeleicht und in zwei Varianten einsetzbar: als klassische Sockelleiste oder für wandgleiche Abschlüsse im Trockenbau. Ihre rechtwinklige Geometrie sorgt für, exakte Übergänge und ein hochwertiges Finish – ideal für detailorientierte Planung und Innenraumgestaltung mit höchsten Ansprüchen.

Mit den L-Winkel-Sockelleisten 962 – 966 SK und U unterstreicht Küberit seine Rolle als Partner des zukunftsfähigen Trocken- und Innenausbaus. Die Verbindung aus technischer Präzision, nachhaltiger Produktion und effizienter Verarbeitung erfüllt die Anforderungen einer Branche, die Design und Verantwortung gleichermaßen denkt.

Clevere Verpackung für maximale Effizienz

Geliefert in Verpackungseinheiten à 10 Leisten (je 2,5 m / 25 m) sind die Profile für wirtschaftliche Baustellenlogistik konzipiert und ergänzen das Küberit-Sortiment optimal.

Technische Merkmale im Überblick

Materialausführung Montagevarianten Profilhöhen Stärke Alu natur, silber, weiß, schwarz Glatt (U) / Selbstklebend (SK) 20 mm, 40 mm, 60 mm 1,5 mm / 2,0 mm

Die SK-Variante dient als praktische Montagehilfe und unterstützt eine schnelle, saubere Verarbeitung auf der Baustelle.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kueberit.com

Quelle: KÜBERIT