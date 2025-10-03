Küberit/SGH Parkettfreund: Geschäftsführung neu besetzt – Kontinuität und Weiterentwicklung gesichert

Die Geschäftsführung liegt nun in den Händen von Hardy Burdach. Mit seiner umfangreichen Managementerfahrung sorgt er dafür, dass Küberit/SGH Parkettfreund zuverlässig weiterläuft und gleichzeitig erfolgreich weiterentwickelt wird.

„Für unsere Kunden und Geschäftspartner ändert sich im Tagesgeschäft nichts“, betont Olaf Holtschmidt, Prokurist und Betriebsleiter von Küberit. „Alle bekannten Ansprechpartner stehen wie gewohnt zur Verfügung, und wir garantieren Kontinuität und Verlässlichkeit in allen Geschäftsbereichen.“

Küberit/SGH Parkettfreund bleibt damit ein stabiler und verlässlicher Partner für Handel und Handwerk und setzt auf bewährte Qualität „Made in Germany“.

Über Küberit/SGH Parkettfreund

Küberit/SGH Parkettfreund ist ein führender Hersteller von Profil- und Leistenlösungen für Fußböden, Treppen und die Wandgestaltung. Das Unternehmen steht für innovative Produkte, hohe Qualität und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden und Handelspartnern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kueberit.com

Quelle: Küberit