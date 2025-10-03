interzum forum italy: Das Thema der Ausgabe 2026 lautet „Beyond the Furniture, Towards the Future“

www.interzum-forum.com Im Mittelpunkt stehen die neuesten Trends und Innovationen entlang der gesamten Lieferkette, mit besonderem Fokus auf die Bereiche „Function & Components“, „Materials & Nature“ sowie „Textiles & Machinery“. Die Veranstaltung findet am 4. und 5. Juni 2026 im Messezentrum Bergamo statt.

Im Fokus der Veranstaltung steht das Thema Interior-Design, das von einer vielschichtigen Storyline getragen und durch strategische Partner, führende Designmedien sowie international renommierte Referenten unterstützt wird.

Highlights der Messe

Die Veranstaltung bietet fundierte Einblicke in zentrale Fragen des zeitgenössischen Wohnens und verfolgt einen querschnittlichen Ansatz, bei dem auch verwandte Bereiche einbezogen werden, die zunehmend mit Interior Design verknüpft sind und für Möbelzulieferer an Bedeutung gewinnen. Dazu zählen beispielsweise Freizeitfahrzeuge (Wohnwagen und Reisemobile) und Boote – Bereiche, in denen Design, Konzepte, Komponenten und Zubehör zunehmend zu einer gemeinsamen Sprache werden.

Geschäftsführer Thomas Rosolia (ganz rechts) bei der Preisverleihung

Oberflächen stehen weiterhin im Fokus und durchlaufen sowohl im Design als auch in der Produktion tiefgreifende Veränderungen, die von neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz und digitalem Druck vorangetrieben werden. Während die virtuelle Dimension immer zentraler wird, bleiben die sinnlichen und texturalen Eigenschaften der Materialien unverzichtbar. Gerade an der Schnittstelle zwischen Physischem und Digitalem entstehen neue Wege im Innenraumdesign und in der Fertigung, die beispiellose Chancen für angewandte Innovationen eröffnen.



Diese Themen und viele weitere werden auf der zweitägigen Messe im Rahmen eines umfangreichen Veranstaltungsprogramms behandelt, das unter anderem kurze Vorträge von renommierten nationalen und internationalen Referenten umfasst.

Zusammenarbeit mit Architektenverbänden

Die Kooperation mit den Berufsverbänden der Architekten von Mailand und Bergamo gewährleistet eine kontinuierliche Präsenz qualifizierter Architekten und Designer, was einen entscheidenden strategischen Vorteil für die ausstellenden Unternehmen sowie die gesamte Branche darstellt. Zur Maximierung dieser Synergie werden die Verbände eine große Zahl ihrer Mitglieder zur Messe bringen, die bereits an den Vorbereitungen beteiligt sind und durch zwei Webinare kontinuierlich über den Fortschritt der Veranstaltung informiert werden.

Konferenzprogramm

Branchenexperten werden neue Anforderungen, innovative Anwendungen und bisher unerschlossene Marktchancen in einem umfangreichen Programm aus Konferenzen, Vorträgen und Diskussionen vorstellen. Im Fokus stehen erneut die Themen Nachhaltigkeit entlang der gesamten Produktionskette sowie die Digitalisierung, die sowohl für Design als auch für Fertigungsprozesse eine wesentliche Antriebskraft darstellt.



Überblick über die Themenschwerpunkte der Vorträge:

• Ausblick auf den italienischen Markt und die Dynamik der internationalen Märkte ein Jahr nach der Einführung neuer Handelszölle;

• Interior Design Trends: die Entwicklung von Lebensstilen in Wohnräumen, Booten und Yachten, Flugzeugen, Zügen und Freizeitfahrzeugen;

• Oberflächenstrukturen, Farben und Komponenten: eine langfristige Betrachtung von Megatrends und strategischen Initiativen globaler Unternehmen;

• Eine nachhaltige und ressourcenschonende Lieferkette: von der Ökodesign-Richtlinie bis hin zu Nachhaltigkeitsberichten;

• Innovationen in Materialien und Produktionsprozessen;

• Künstliche Intelligenz und Digitalisierung als Treiber von Design und Produktion.

Kooperationspartner

Das interzum forum italy wird durch die enge Zusammenarbeit mit einer Reihe von Partnern unterstützt, die gezielt Inhalte zu ausgewählten Themenbereichen liefern. Zu den wichtigsten zählen AIPI (Associazione Italiana Professionisti Interior Designers), EBIA (European Bedding Industries Association), NBF (UK National Bed Federation), EFIC (European Furniture Industries Confederation), CSIL, CATAS, das Forschungszentrum der AHK (Italienisch-Deutsche Handelskammer), die Digital Innovation Observatories der School of Management am Politecnico di Milano sowie die Konsortialgesellschaft POLI.Design. Auch im Rahmen der Ausgabe 2026 wird der „interzum forum italy award” an Unternehmen verliehen, die sich in den Kategorien „Innovation” und „ESG & Sustainability” besonders hervorgetan haben.

Matchmaking

Eines der Highlights der zweiten Ausgabe des interzum forum italy ist das strukturierte Matchmaking-Programm, das individuelle Geschäftstreffen zwischen Ausstellern und Branchenprofis organisiert und so gezielt den Aufbau neuer Partnerschaften und Geschäftsmöglichkeiten fördert. Am Matchmaking nehmen Einkäufer und Einkaufsleiter aus den Bereichen Möbel, Yacht- und Schiffbau sowie Transport mit Auftragnehmern aus den Bereichen Interior Design und Hotellerie teil.

Durch die Verbindung der herausragenden Produktionskompetenz der Unternehmen mit der Designvision von Fachleuten hat sich das interzum forum italy als strategische Plattform für Design, Einrichtung und Komponenten etabliert. In einem wirtschaftlichen Umfeld, das von Unsicherheiten geprägt ist, hebt sich die Veranstaltung als treibende Kraft hervor: sie verwandelt Fähigkeiten, Innovation und Vernetzung in konkrete Marktchancen.

Alle Informationen finden Sie auf der Website www.interzum-forum.com

Quelle: Koelnmesse Italy