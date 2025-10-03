DESIGN DISTRICT 2025: Eine Eröffnung mit Symbolwirkung

„Alleine schon die Location unserer Messe ist für uns immer wieder eine Inspiration “, erklären die Veranstalter Peter Syrch und Sabine Jäger im eleganten Foyer der Hofburg, während die ersten der 3.000 geladenen Gäste in die ehemalige Kaiserresidenz strömen, „denn sie zeigt, dass Qualität, Handwerk und Leidenschaft für Schönes Jahrhunderte überdauern und unsere Gesellschaft bereichern.“ Dieser Abend sei eine Einladung an ihre Design Community, so die Veranstalter, mit Optimismus und Selbstbewusstsein in die Zukunft zu blicken. Und sie wurde angenommen: zahlreiche führende Architekten, internationale Vertreter der Designbranche und verwandter Bereiche sowie große Namen aus Wirtschaft, Kultur und Society nutzten die Gelegenheit, um die neuesten Trends und Highlights in entspannter Atmosphäre zu erkunden.

Zur Eröffnung kamen vielen Besucher

DER BLICK IN DIE ZUKUNFT

Neueste Kollektionen aus den Bereichen Interieur & Wohndesign, Garten & Lifestyle nutzten die Gelegenheit, ins Rampenlicht zu treten: sei es erstmalige Präsentation von Beyond Senses, mit dem Teppichprofi Geba die dritte Dimension erobert, die Österreich-Premiere des neuen Alpine A390, der mit vollelektrischen 470 PS unter der sportlich-eleganten Motorhaube punktet oder der Ausstellung für nachhaltiges Design und seine vielen spannenden Facetten – überall in der Hofburg konnte man klare Bekenntnisse zu einer innovativen Zukunft erleben.

Der Wiener Gremialobmann Hans Klein (2. v. links) zu Besuch am Stand von Bauwerk Parkett

Dafür wurden auch mehr Mittel zur Verfügung gestellt als je zuvor: „Sowohl für diesen Abend, als auch für die Mobilisierungskampagne im Vorfeld wurden die Investitionen deutlich erhöht“, schildern die Veranstalter und betonen die Motivation dahinter: „Wir glauben an unsere Design Community, an ihre kreative Kraft und ihre Qualität – deshalb möchten wir gerade in diesen herausfordernden Zeiten genau die Bühne schaffen, die sie verdient.“ Dazu gehört auch die Verleihung des Möbel- & Design Guide Award, der in insgesamt neun Kategorien vergeben wird, die gleichzeitig die Vielfalt der Messe widerspiegeln: Möbel & Design, Raumausstattung, Küche, Schlafen, Bad & Wellness, Outdoor, Licht & Leuchten, Tischkultur sowie Multimedia.

EIN AUSBLICK AUF DIE KOMMENDEN TAGE

Der Design District 2025 läuft noch bis zum 5. Oktober und lädt alle Designliebhaber ein, die neuesten Trends, Kreationen und Ideen zu entdecken. Sabine Jäger und Peter Syrch: „Unser Appell ist: Überzeugen Sie sich selbst! Kommen Sie vorbei und machen Sie sich persönlich ein Bild davon, was es hier zu entdecken gibt.“

DATEN & FAKTEN ZUM DESIGN DISTRICT 2025

DATUM: 3. bis 5. Oktober 2025

VERANSTALTUNGSORT: Wiener Hofburg, Eingang Heldenplatz, 1010 Wien

ÖFFNUNGSZEITEN: Freitag und Samstag von 10 bis 18:30 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr

TICKETS: Online unter www.design-district.at/infos-tickets sowie vor Ort an der Tageskassa.

WEBSITE: www.design-district.at

Quelle: AD Design Atelier/© Design District | Raphael Fasching, Maximilian Lottmann