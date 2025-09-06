Die zertifizierte Lieferkette von Indorama Ventures ermöglicht biobasierte Textilien im großen Maßstab

Indorama Ventures Public Company Limited, ein globales nachhaltiges Chemieunternehmen, beschleunigt den Übergang der Textilindustrie zu kohlenstoffärmeren Materialien mit seinen skalierbaren, leistungsstarken biobasierten PET-Fasern und -Garnen aus dem deja™ Bio-Portfolio.

Auf dem bevorstehenden Dornbirn Global Fiber Congress vom 10. bis 12. September wird Claire Mattelet, Leiterin des Global Sustainability Program für den Faserbereich von Indorama Ventures, über die Erfahrungen des Unternehmens bei der Entwicklung einer vollständig zertifizierten, kohlenstoffarmen Lieferkette im großen Maßstab berichten.

In ihrem Vortrag geht sie auf verschiedene Herausforderungen ein, wie z. B.

• die Sicherung zuverlässiger Quellen für erneuerbare Rohstoffe zur Eigenproduktion von biobasiertem PTA und MEG oder die Beschaffung biobasierter Chemikalien wie biobasiertem MEG von vertrauenswürdigen Partnern,

• die Umwandlung von Rohstoffen in PET-Chips, -Garne und -Fasern,

• und die Bewältigung komplexer Zertifizierungsanforderungen.

Dadurch kann Indorama Ventures Kunden und Markeninhabern nun eine integrierte, vollständig zertifizierte Lieferkette durch Massenbilanzierung im großen Maßstab anbieten.

Ein Massenbilanzansatz bedeutet, dass erneuerbare Rohstoffe, wie z. B. Altspeiseöl, in bestehenden Produktionssystemen mit fossilen Rohstoffen gemischt werden.

Der erneuerbare Anteil wird dann mithilfe zertifizierter Methoden wie ISCC+ den Endprodukten zugeordnet. Dies gewährleistet die Rückverfolgbarkeit entlang der Wertschöpfungskette und die Einhaltung der Chain-of-Custody-Anforderungen.

Durch die Nutzung bestehender Infrastruktur, gepaart mit Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und bewährten Technologien, ermöglicht Indorama Ventures die schnelle Markteinführung biobasierter PET-Fasern und -Garne, die chemisch identisch mit ihren fossilen Gegenstücken sind. Dies stellt sicher, dass die Kundenprozesse unverändert bleiben, Leistungskennzahlen wie Haltbarkeit, Färbbarkeit und Festigkeit denen von Neulösungen entsprechen, und Markeninhaber und Verarbeiter die Qualifizierungszeiten verkürzen und Scope-3-Emissionen sofort reduzieren können, um ihre bestehenden Produktlinien nahtlos zu verbessern.

Indorama Ventures lädt Markeninhaber, Hersteller und Branchenpartner ein, das deja™ Bio-Portfolio zu entdecken und sich der Bewegung hin zu einer kohlenstoffärmeren Textilindustrie anzuschließen. Die Technologie ist erprobt, die Lieferkette etabliert.

