Inspiriert von Terrazzo: Interface präsentiert neue LVT-Kollektion In The Mix

interface In The Mix Canyon

Als moderne Interpretation eines klassischen Designs ist In The Mix in vielseitigen neutralen Farbvarianten erhältlich – für leistungsstarke Innenräume im Objektbereich.

Mit In The Mix reagiert Interface auf die steigende Nachfrage nach Bodenbelägen in Terrazzo-Optik, die aber nicht so pflegeaufwändig sind wie Naturstein. Das Design ist nun im Fliesenformat erhältlich, das mehr Flexibilität bei der Gestaltung bietet und dennoch den charakteristischen Terrazzo-Effekt bewahrt. Wie alle LVT von Interface lässt sich das Produkt einfach verlegen und pflegen, was es zu einer idealen Lösung für viele Projekte macht.

„Terrazzo ist immer im Trend, und daran wird sich so bald nichts ändern. Allerdings ist das traditionelle Mischen und Gießen des Materials für viele gewerbliche Räume zu aufwendig,“ sagt Kelly Simcox, Head of Global Design bei Interface. „Jetzt machen wir diese klassische Ästhetik für Designer:innen leichter zugänglich – mit In The Mix wird Terrazzo modular, einfach zu verlegen und zu pflegen. Zudem trägt der Bodenbelag positiv zur Trittschalldämmung bei. Auf diese Weise ist das Design nun für noch mehr Räume eine Option.“

Zeitloses Design. Mühelos umgesetzt.

Interface kombiniert mit In The Mix klassische Ästhetik und die Einfachheit von LVT. Im Format 50 x 50 cm bietet der Bodenbelag Modularität und mehr Gestaltungsmöglichkeiten für gewerbliche Räume. Das Produkt ist in sechs neutralen Farben erhältlich; sie entsprechen den klassischen Farbtönen, die von Designer:innen bevorzugt werden. Die Farbpalette reicht von der kühlen und beruhigenden hellgrauen Ästhetik in der Farbe Oyster bis hin zu den warmen, dunkelbraunen Akzenten im Farbton Cavern – was eine unerschöpfliche Breite an Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Interface In The Mix Oyster

Zukunftssicher. Mit leistungsstarken LVT-Fliesen.

In The Mix wurde für ansprechende und leistungsfähige Räume wie Büros, Hotels oder Bildungseinrichtungen entwickelt und fügt sich nahtlos in das Interface-Portfolio von Teppichfliesen, LVT und nora® Kautschukböden ein. Es bietet damit ganzheitliche Bodenlösungen, die alle unterschiedlichen Anforderungen eines Projekts erfüllen.

Die Kollektion ist mit der Ceramor+® Keramikperlbeschichtung von Interface ausgestattet. Sie minimiert alltägliche Kratzer und Abnutzungsspuren und sorgt für eine optimierte Rutschhemmung. Die 4,5 mm dicken LVT-Fliesen verbessern mit der Sound Choice+™ Rückenkonstruktion die Raumakustik. LVT-Produkte mit Sound Choice+ reduzieren den Trittschall um bis zu 19 dB und verhindern die Lärmübertragung zwischen Räumen und Stockwerken. Darüber hinaus weisen sie mit 6,80 kg CO₂e/m² einen geringen CO2-Fußabdruck (cradle-to-gate) auf.

interface In The Mix Shale

Mit In The Mix setzt Interface sein Engagement fort, Bodenbeläge zielgerichtet und ohne Kompromisse zu entwickeln. Diese LVT-Kollektion bietet mit einem niedrigen CO₂-Fußabdruck und einer erhöhten Langlebigkeit mehr Funktionalität, mehr Design und mehr Fortschritt beim Klimaschutz.

Weitere Informationen zu In The Mix finden Sie hier.

Mehr über Interface und sein Portfolio an Bodenbelagslösungen erfahren Sie unter www.interface.com

Quelle: Interface