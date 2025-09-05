Natuzzi Italia präsentiert Mindful 365: Ein Sofa für Körper und Geist

NATUZZI Mindful

Das Mindful-Projekt entstand aus dem Wunsch, Möbel zu schaffen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch aktiv zu einem gesünderen Lebensstil beitragen. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Dr. Charles Bark, einem KI- und Gesundheitsforscher, hat das Team des Natuzzi Style Center Komfort neu definiert – zusammengefasst im Konzept der Comfortness.

„Mindful 365 ist das Ergebnis eines wissenschaftlichen Ansatzes zur Entspannung. Es wurde entwickelt, um Risikofaktoren, die mit langem Sitzen verbunden sind – wie Rückenschmerzen und Muskel-Skelett-Verspannungen – zu reduzieren und gleichzeitig die geistige und körperliche Harmonie zu fördern“, sagt Pasquale Natuzzi, Gründer und Präsident der Natuzzi Group.

Hauptmerkmale von Mindful 365:

• Schwerelosigkeitsposition – Die Beine werden auf Herzhöhe gehoben, was die Durchblutung fördert

und tiefere Entspannung ermöglicht.

• Mikromobilität – Sanfte Bewegungen von Sitz und Fußstütze aktivieren die Muskulatur auch

im Sitzen.

• Dreifach-Bewegungsmechanismus – Kopfstütze, Rückenlehne und Fußstütze lassen sich unabhängig

voneinander verstellen und bieten so eine individuelle Unterstützung.

• „365“-Sitzfunktion – Kombiniert Atmung und Herzfrequenzsynchronisation und fördert so

den täglichen Stressabbau.

Das Sofa ist in einer Vielzahl modularer Konfigurationen erhältlich – darunter 45°-Eckelemente, integrierte Beistelltische und Ablagekonsolen – und lässt sich so an räumliche und stilistische Bedürfnisse anpassen.

Mehr als ein Sofa

Eine Philosophie. Mindful 365 ist mehr als ein neues Produkt – es ist ein zentraler Bestandteil der umfassenden Mindful by Natuzzi-Philosophie, in der Handwerkskunst auf Wissenschaft und Wellness trifft. Ziel ist es, Möbel zu schaffen, die individuelle Bedürfnisse berücksichtigen und das bieten, was wir für den ultimativen Luxus halten: Zeit, Komfort und innere Balance. Verfügbarkeit Das Sofa Mindful 365 ist ab sofort in ausgewählten Natuzzi Italia-Showrooms, einschließlich Natuzzi Österreich, und online erhältlich.

NATUZZI Chronicles 2024 Mindful