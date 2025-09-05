M.O.W. Input – Branchen-Dienstleister zwischen Halle 11 und 12

Zur M.O.W. 2025 wird die Sonderschau M.O.W.-Input zur Plattform für innovative Dienstleistungen und praxisnahe Lösungen rund um die Möbelbranche.

Mit dabei sind 2025 unter anderem:

DHL 2-Mann-Handling – Zustellung an den Ort der Verwendung zum Wunschtermin, inklusive Services wie Möbelaufbau oder Entsorgung, exklusiver Kundenservice mit persönlichem Ansprechpartner, transparente Sendungsverfolgung im Portal DeliverIT sowie CO₂e-kompensierter Versand mit GoGreen.

Hermes Einrichtungs Service – 2-Mann-Handling mit maßgeschneiderten Versandlösungen und Premium-Services für begeisternde Liefererlebnisse und Top-Bewertungen bei Endkunden.

Unirez – IT-Dienstleister mit Expertise in Personalwesen und SAP Business One, der Mittelstandsunternehmen von Hardware- und Netzwerk-Konfiguration bis hin zu individuellen Programmierungen umfassend unterstützt.

Presti AI – KI-Lösung für Handel, Großhandel und Hersteller, mit der sich fotorealistische Lifestyle-Bilder binnen Sekunden generieren lassen – ohne aufwändige Shootings oder Renderings.

Pianoexpress – Spezialist für Klaviertransporte in Deutschland und Europa mit langjähriger Erfahrung und branchenspezifischem Know-how.

Germany Motions – Entwickler und Produzent von Elektromotoren und Antrieben für Matratzen, Lattenroste und Boxspringbetten mit hoher Fertigungstiefe.

2txt – Experte für Content- und Datenharmonisierung, der Hersteller und Händler bei strukturierter Produktkommunikation mit exzellentem Support begleitet.

BAB Distribution / Wortmann AG mit Terra Robotics – Anbieter intelligenter Robotik- und Automatisierungslösungen zur Steigerung von Effizienz, Servicequalität und Prozessoptimierung.

Metallbude – medienbekannter Newcomer mit zusätzlichem Sonderauftritt und DJ-Lounge. Zudem unterstützt Metallbude die Get-Together-Abende am Messe-Montag und Dienstag mit DJ, Lounge und Longdrinkbar und sorgt damit für besondere Atmosphäre.

Die Sonderpräsentation M.O.W.-Input zeigt eindrucksvoll, wie eng Produkte, Services und Dienstleistungen im modernen Möbelgeschäft verzahnt sind – und welche Chancen sich für Handel, Hersteller und Dienstleister ergeben.

Perfekte Messeplanung: Der M.O.W.-Wegweiser jetzt online

Alle Aussteller von A bis Z, Gelände- und Hallenpläne sowie weitere wichtige Informationen zum Messebesuch sind im M.O.W.-Wegweiser zusammengefasst. Der persönliche Einkaufsführer steht ab sofort online zum Blättern und Download bereit https://www.mow.de/fuer-besucher/services/wegweiser. Zur Messe erhalten Fachbesucher ihr gedrucktes Exemplar an allen Eingängen.

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 21. bis 25. September 2025.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr. Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen.

Services: Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

Zugang nur für Fachbesucher.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe