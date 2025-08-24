M.O.W. 2025 vom 21. bis 25. September – Chancen nutzen!

Jetzt aktiv zu werden, ist wichtiger denn je. Die M.O.W. 2025 bietet genau das, was die Branche aktuell braucht: sofort einsetzbare Bausteine für Frequenz und Umsatz, verlässliche Partner, verkaufsstarke Konzepte und die richtigen Produkte zur richtigen Zeit.

Innovation, Individualität & Nachhaltigkeit in allen Sortimentsbereichen

Gerade in bewegten Zeiten entstehen neue Chancen: Marktveränderungen ermöglichen Umgestaltungen und Neubesetzungen. In diesem Kontext ist die M.O.W. 2025 inhaltlich erneut gewachsen – durch neue Aussteller, erweiterte Sortimente und smarte Speziallösungen. Mit Masuria, Blender, Hartman, Sonnenpartner und Ploss kommen gleich mehrere interessante, marktrelevante Anbieter hinzu, die den neuen Bereich Outdoor Living nochmals verstärken. Das Thema „zweites Wohnzimmer unter freiem Himmel“ ist auf der M.O.W. somit deutlich sichtbar.

Auch alle anderen Bereiche entwickeln sich weiter. Mit Horst Otten, Animar, Sit & Sleep, Unirez, Heer-Designs, Eltap, Wagner-System und Katmandu sind etablierte Anbieter, spezialisierte Hersteller und interessante Newcomer vertreten, die das M.O.W.-Aussteller- und Angebotsspektrum mit innovativen Lösungen nochmals weiter ergänzen.

Jetzt Besuch planen & Services nutzen!

Für eine perfekte Vorbereitung stehen online alle wichtigen Tools bereit:

das fortlaufend aktualisierte Ausstellerverzeichnis mit Filter- und Suchfunktion:

mow.de/fuer-besucher/ausstellersuche

zur Orientierung vor Ort: mow.de/fuer-besucher/hallenplaene sowie die Besucherregistrierung: mow.de

Der Eintritt ist wie immer kostenfrei – inklusive Verpflegung, Parken, WLAN und Shuttle-Service.

Die M.O.W. 2025 ist mehr als eine Fachmesse – sie ist ein Impulsgeber, ein Treffpunkt und ein Signal an die Branche: Jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden und die Weichen für ein erfolgreiches Jahresendgeschäft und ein starkes 2026 zu stellen.

Messe ist hier. Willkommen in Bad Salzuflen!

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 21. bis 25. September 2025.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr. Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen.

Services: Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

Zugang nur für Fachbesucher.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe