Hyparschale Magdeburg – Wiederbelebung einer Architekturikone mit nora Bodenbelägen aus Kautschuk

Ikonische Architektur neu belebt: Die denkmalgeschützte Hyparschale in Magdeburg nach um-fassender Sanierung – ein Meisterwerk von Ulrich Müther in neuem Glanz.

Nach mehr als 20 Jahren Leerstand wurde sie zwischen 2019 und 2024 im Auftrag der Landeshauptstadt Magdeburg nach Plänen von gmp Architekten umfassend saniert und umgebaut. Ziel der Sanierungsmaßnahmen war es, die Mehrzweckhalle als multifunktionalen Veranstaltungsort für Konferenzen, Tagungen, Kongresse und Ausstellungen wiederzubeleben. Dabei wurde ein großes Augenmerk daraufgelegt, ihre charakteristische Architektur zu bewahren. In der oberen Etage kam der Kautschukboden noraplan uni zum Einsatz. Der Designklassiker fügt sich mit seiner schlichten Eleganz perfekt in das Bauwerk ein.

Leicht im Gewicht. Stark in der Leistung.



Im Zuge der Sanierung der Hyparschale in Magdeburg wurde nicht nur die ikonische Außenhülle instandgesetzt, sondern auch der Innenraum einer umfassenden Erneuerung unterzogen. Eine neue Raumskulptur greift Müthers quadratisches Grundsystem auf. Die vier Kuben von jeweils 15 × 15 Metern sind in den Ecken der Halle angeordnet und bilden Galerieebenen, die durch Brücken verbunden sind. Dabei wurde der gesamte Innenbereich mit neuen Böden ausgestattet – ein wichtiger Bestandteil des Sanierungskonzepts, das auf Funktionalität, Ästhetik und die besonderen baulichen Anforderungen dieses denkmalgeschützten Schalenbaus ausgelegt ist. Im Erdgeschoss kam ein Sichtestrich zum Einsatz. Im neu entstandenen oberen Geschoss wurde auf einer Fläche von 1.200 Quadratmetern noraplan uni in einem Grauton verlegt. Der Belag überzeugte nicht nur durch seine optische Zurückhaltung, sondern auch durch seine technischen Vorteile. „Der Kautschukbelag ist deutlich leichter und kostengünstiger als Sichtestrich“, erklärt Architektin und Projektleiterin Ursula Köper von gmp Architekten.

Unverfugte Verlegung für ansprechende Optik



Das gestalterische Konzept offener Raumstrukturen mit klaren Linien und fließenden Übergängen prägt die Hyparschale. „Der gesamte obere Bereich soll wie auch der Hallenboden aus einem Guss wirken und die architektonische Klarheit des Raumes unterstreichen, daher wurde noraplan uni unverfugt verlegt“, ergänzt Köper. Gleichzeitig erfüllt der Kautschukbelag höchste funktionale Anforderungen: Er ist besonders langlebig und pflegeleicht – Eigenschaften, die gerade in öffentlich genutzten Gebäuden eine zentrale Rolle spielen. „Vor allem aufgrund des geringen Pflegeaufwandes ist Kautschuk bei den elastischen Bodenbelägen für uns die erste Wahl“, so Köper abschließend.

In der denkmalgeschützten Hyparschale ergänzt der Kautschuk-Bodenbelag nicht nur visuell, sondern auch funktional die architektonische Besonderheit des Bauwerks.

Quelle: nora/ Fotos: Marcus Bredt