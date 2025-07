Interface veröffentlicht Impact Report 2024

Interface, das weltweit tätige Unternehmen für Bodenbelagslösungen und führend im Bereich Nachhaltigkeit, hat seinen Impact Report für 2024 veröffentlicht. Der Bericht verdeutlicht das Engagement des Herstellers in Bezug auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG: Environmental, Social and Governance) und belegt die Fortschritte von Interface auf dem Weg zu seinen ambitionierten Zielen.

„Der Impact Report 2024 gibt uns die Möglichkeit, die Ergebnisse engagierter Arbeit und der Leidenschaft, die unsere Mitarbeitenden auf der ganzen Welt in eine erfolgreiche Zukunft für uns alle investiert haben, zu sammeln und mit anderen zu teilen“ , sagt Laurel Hurd, CEO von Interface. „Wir veröffentlichen diesen Bericht in einer der für uns alle dynamischsten Zeiten der jüngeren Geschichte. Unsere Bemühungen und Fortschritte, die in diesem Bericht festgehalten sind, zeigen, dass wir uns selbst treu bleiben – ein Unternehmen mit klarer Haltung und ohne Kompromisse. Und wir treiben unsere gesetzten Ziele weiter voran, weil es das Richtige ist.“

Interface hat im Jahr 2024 Folgendes erreicht:

Einführung der „All-in“-Strategie, um unternehmensweit CO₂-negativ zu werden, ohne Kompensationen.

Verringerung des CO 2 -Fußabdrucks aller Produktkategorien durch Material- und Herstellungsinnovationen: Teppichfliesen (minus 35 Prozent), LVT (minus 46 Prozent) und nora ® Kautschuk (minus 21 Prozent) seit dem Basisjahr 2019.

Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen um vier Prozent im Vergleich zu 2023.

Bezug von 80 Prozent der für die Produktion benötigten Energie aus erneuerbaren Quellen.

Durchführung einer Reifegradbewertung der Lieferanten im Hinblick auf CO₂-Emissionen, um Chancen für eine weitergehende Zusammenarbeit entlang der gesamten Lieferkette zu identifizieren.

Fortsetzung der Great Place to Work ® -Zertifizierungen in sechs Ländern und Neu-Zertifizierung in drei Ländern.

Erweiterung interner Leadership-Entwicklungsprogramme und Einführung einer neuen Initiative speziell für die Mitarbeitenden der Produktion.

Der Impact Report 2024 schafft Transparenz hinsichtlich des ökologischen Fußabdrucks des Unternehmens, einschließlich des CO₂-Fußabdrucks nach Produkttyp, der Verwendung von recycelten und biobasierten Materialien, der Nutzung erneuerbarer Energien sowie erweiterter Kennzahlen und demografischer Daten der Mitarbeitenden. Der Bericht folgt etablierten Offenlegungsstandards und orientiert sich an den Vorgaben der Global Reporting Initiative (GRI), des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) sowie der Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Der Impact Report 2024 von Interface sowie weitere ESG-bezogene Materialien und Dokumente können hier nachgelesen werden.

