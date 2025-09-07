Sommerluft im Raum erleben – FRESKO WANDBEKLEIDUNG

Motiv: H-130315

Der Sommer steht für Leichtigkeit, Wärme und neue Energie – und genau dieses Gefühl kannst du mit FRESKO in deine Räume holen. Ob Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro oder Empfangsbereich: FRESKO macht jede Wand zum Designelement, das Stil und Wohlbefinden vereint.

Setze Akzente mit eleganten Mustern, dezenten Farben oder außergewöhnlichen Designs – und schaffe Räume, in denen man gerne verweilt.

Wir haben eine exklusive Mustermappen zusammengestellt. Darin enthalten sind unsere drei aktuellen Kollektionen sowie die wichtigsten Informationen zu FRESKO – perfekt, um FRESKO kennen zu lernen und sich inspirieren zu lassen.

Wenn du eine Mustermappe möchtest, sende uns einfach eine E-Mail – und wir schicken sie dir kostenlos zu.

Jetzt Mustermappe anfordern

Gratis Werbung für dein Unternehmen!

Bei Zusendung eines qualitativ hochwertigen Fotos von deiner FRESKO-WAND, erstellen wir einen eigenen Beitrag und posten diesen auf unseren Social Media Kanälen!

Sende uns JETZT ein Foto von deiner FRESKO WAND!

Zusendung Fresko Foto

Weitere Informationen finden Sie unter www.fresko-wandbekleidung.at

Quelle: FRESKO