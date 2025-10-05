Elektrofachhandelstage 2025: Beko Austria AG setzt mit seinem Fokus auf Nachhaltigkeit neue Maßstäbe bei Haushaltsgeräten

Das EFHT-Team von Beko/elektrabregenz beim Messestand von elektrabregenz

Die Elektrofachhandelstage am 26. und 27. September 2025 im Design Center Linz zeigten eindrucksvoll, wie stark Innovation, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit die Zukunft der Branche prägen. Die Beko Austria AG präsentierte mit den Marken Beko und elektrabregenz eine Vielzahl an Produktneuheiten, die den Alltag erleichtern und gleichzeitig Ressourcen und Umwelt schonen.

Waschen & Trocknen: Energieeffizienz und Nachhaltigkeit auf einem neuen Niveau

Den größten Auftritt hatten 2025 die neuen A-60 %-Waschmaschinen von Beko und elektrabregenz: Sie unterschreiten die strengste Energieeffizienzklasse A (EEI-Limit 52, gemäß EU-Verordnung 2019/2014) noch einmal um 60 Prozent (EEI 20,8). Möglich wird dies durch optimierte Trommelbewegungen, eine besonders effiziente Wasserführung und die präzise Steuerung der Waschmitteldosierung. Für Konsument:innen bedeutet das spürbar geringere Energiekosten – und ein klarer Beitrag zum Klimaschutz über die gesamte Lebensdauer der Geräte. Ergänzt wurde das Portfolio durch neue A-Klasse-Trockner, die ebenfalls deutlich weniger Energie verbrauchen und und tragen damit auch im Alltag zur Effizienzsteigerung bei.

Auch seine Schlüsselinnovation im Umweltbereich brachte Beko mit auf die Messe: den FiberCatcher 2.0, die erste Waschmaschine mit integriertem, wiederverwendbarem Mikroplastikfilter, der synthetische Mikrofasern zuverlässig aus dem Abwasser filtert. elektrabregenz wiederum zeigte, wie Effizienz über den Eco-Modus hinaus im Alltag spürbar wird: SpinSave reduziert den Energieeinsatz in den meistgenutzten Programmen durch frühe Waschmittelaktivierung und schnellere Trommelbewegungen.

Technologiehighlights im Bereich Waschen & Trocknen:

Beko- und elektrabregenz-Waschmaschinen A-60 %: Effizienz deutlich unter Klasse A

Beko A-Klasse-Trockner: neue Maßstäbe bei Trocknungs-Effizienz

Beko FiberCatcher 2.0: erste Waschmaschine mit integriertem, wiederverwendbarem Mikroplastikfilter

elektrabregenz SpinSave: geringerer Energieverbrauch außerhalb des Eco-Programms.

Spülen: Künstliche Intelligenz als Ressourcenschützer

Im Bereich Geschirrspüler stand erstmals die KI-gestützte Technologie SensorAdapt im Rampenlicht. Sie erkennt in Echtzeit Beladungsmenge und Verschmutzungsgrad und passt den Spülvorgang automatisch an – Wasser, Energie und Reinigungsmittel werden nur in dem Maß eingesetzt, wie sie tatsächlich benötigt werden. Ergänzt wird dies durch PowerIntense (Beko) sowie MaxCoverage (elektrabregenz) mit vier Satelliten-Sprüharmen für eine besonders effiziente Wasserverteilung. Mit der PowerIntense-Spray-Technologie erreichen Beko-Geräte eine bis zu fünf Mal bessere Reinigung im Intensive 70-Programm – im Vergleich zu Referenzmodellen mit herkömmlicher CornerIntense-Spraytechnik (basierend auf einem 3-Anbieter-Testreport).

Beko Austria-Geschäftsführer Evren Aksoy mit der A -60 %-Waschmaschine von elektrabregenz

„Mit SensorAdapt bringen wir künstliche Intelligenz dorthin, wo sie für Konsument:innen unmittelbar spürbar wird: in den Alltag. Unser Ziel ist es, nachhaltige Technologien in jedes Zuhause zu bringen – einfach verständlich, leicht bedienbar und mit echtem Nutzen. Die EFHT sind für uns die ideale Bühne, um diesen Anspruch gemeinsam mit dem Fachhandel erlebbar zu machen“, betonte Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Austria AG.

Technologiehighlights im Bereich Spülen:

Beko SensorAdapt: KI-Sensorik für automatische Optimierung

Beko PowerIntense: gründliche Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen

elektrabregenz MaxCoverage: vier Satelliten-Sprüharme für optimale Abdeckung.

Kühlen & Kochen: Vitamine, Antioxidantien und gesunde Zubereitung

Auch im Bereich Kühlen und Kochen setzte elektrabregenz Akzente: Neben den VitalCare-Technologien, die natürliche Lichtzyklen simulieren und so Vitamine und Antioxidantien länger erhalten, präsentierte das Unternehmen auch Kühl-Gefrierkombinationen mit besonders großen Kapazitäten von bis zu 415 Litern – die größten in ihrem Segment (Stand 09/2025, Österreich).

Wie die Innovationen von elektrabregenz in der Praxis wirken, zeigte Hauben- und TV-Koch Robert Letz in mehreren Live-Shows. Mit saisonalen Zutaten wie Kürbis, Fenchel und Wurzelgemüse bereitete er Gerichte zu, die Tradition und moderne Technik verbinden: Im AirFry-Backofen entstanden etwa gebratener Kürbis „Langer von Neapel“ mit Schafkäse, Grammeln und Oliven sowie knuspriges Huhn mit pikantem Kürbiskraut. Der FullSteam-Modus sorgte für vitaminschonend zubereitete Speisen wie Kürbis-Kokoscremesuppe mit Hummerchip, Frühlingsrollen mit Kürbis, Chili und Koriander oder cremiges Kürbisrisotto mit Parmesanchip. Und während der Pyrolyse-Selbstreinigung übernahm das Backrohr nach dem Genuss die Arbeit – beispielsweise nach der Zubereitung von geschmortem Hokkaido-Kürbis mit Rosmarin, Trauben und Walnuss. So wurde die Verbindung von Genuss, Gesundheit und moderner Küchentechnologie für die Besucher:innen unmittelbar erlebbar.

Technologiehighlights im Bereich Kühlen & Kochen:

elektrabregenz VitalCare: bewahrt Vitamine und Antioxidantien länger

elektrabregenz AirFry: knuspriges Backen mit minimalem Fett

elektrabregenz PyroClean: selbstreinigender Backofen mit Pyrolysefunktion

Nachhaltigkeit als vielfach ausgezeichnete Unternehmens-DNA

Im Sustainability Corner lernten Gäste die Innovationen im Detail kennen – von Mikroplastikfilterung bis zu energiesparenden Trommelbewegungen. 2025 wurde Beko vom TIME Magazine unter die 20 nachhaltigsten Unternehmen weltweit gereiht – als einziges seiner Branche unter den Top 50.

Begleitet wurde der Messeauftritt von den Beko Austria News, einer eigens produzierten Messezeitung mit Technologie-Überblick, Hintergründen und Interviews. „Die EFHT sind für uns eine Bühne, auf der wir zeigen können, wie Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen“, fasste Margit Anglmaier zusammen. „Hier präsentieren wir nicht nur Produkte, sondern Lösungen, die spürbar zur Ressourcenschonung beitragen. Zudem geben wir dem Fachhandel ein 360-Marketing-Paket mit, das sowohl digital als auch am POS wirkt.“

Beko Austria-Geschäftsführer Evren Aksoy mit dem Sales Director von Beko Austria, Harald Kasperowski

