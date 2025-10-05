falmec auf der area30 2025: 20 Jahre Innovation in Deutschland

Stark gefragt waren auch die mit Silence NRS™-Technik ausgestatteten Dunstabzüge, die sich ideal für offene Wohnküchen eignen. Im Fokus standen die Wand- und Inselhauben Plane Plus NRS und Verso NRS sowie die Schrankhaube Virgola Touch NRS.



Die Messeneuheit Mirage, ein Dunstabzug vermittelte mit nahezu unsichtbarem Deckeneinbau und schlanken LED-Streifen dezente Eleganz. Hier sorgt ein kompakter, in vier Richtungen drehbarer bürstenloser Motor für eine einfache Installation, einen leisen Betrieb und eine effektive Absaugung.



Darüber hinaus wurden smarte Downdraft-Lösungen wie Level, Level One und Level Invisible mit gezielter Absaugung und nahtloser Integration sowie ausgesuchte mehrfach prämierte Design-Highlights und zeitlos klassische Modelle präsentiert.

Seit 2005 ist das 1981 gegründete italienische Familienunternehmen auch in Deutschland aktiv und steht als verlässlicher Partner für stilvolles Küchendesign, leise Luftreinigung und exzellente Qualität.

20 Jahre Erfolg in Deutschland

Vom Standort Adelsdorf aus betreut das 30-köpfige Team unter der Leitung von Ahmet Haskic auch Österreich. Die Produktion erfolgt in Italien – mit der Sorgfalt und den Werten eines traditionsreichen Familienunternehmens. Mit Deutschland als erstem Auslandsstandort hat Falmec ein wichtiges Fundament für seinen globalen Erfolg gelegt und bleibt ein verlässlicher Partner für frische Luft und mehr Lebensqualität in der Küche.

Vertriebsleiter Ahmet Haskic (3. v. l.) mit seinem Team auf der area30

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: Göttel Communications