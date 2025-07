Preview area30 2025 – Let’s inspire: Faszinierende Newcomer bei Naber

Bei den aktuellen Neuheiten richtet Naber den Fokus auf Spülen und Armaturen, auf vernetztes smartes Licht, Stützelemente und Interieur. Spektakuläres Highlight: Eine Spülen-Familie wird Premiere haben, deren faszinierendes Design in den Materialklassen Keramik, Edelstahl und Composite jeweils für die Einbauarten aufliegend, flächenbündig und Unterbau verwirklicht wurde. Fließende gerundete Übergänge in der Fläche, kombiniert mit engen seitlichen Radien, bilden das herausragende Merkmal der zusammen mit Hans Winkler Design, Grafenau, entwickelten Einbauspüle.



NABER-CONTURA Spülen Neuheit von Naber (c)Hans Winkler Design

Acht weitere Newcomer vergrößern das NABER-CONTURA® Sortiment absolut widerstandsfähiger Composite Spülen. Dieses Material verträgt alles: das häufige Zusammentreffen mit kochendem Wasser aus der Spezialarmatur zum Beispiel, oder säurehaltige und farbintensive Lebensmittel. Die formschönen Neulinge mit oder ohne Abtropffläche sowie mit oder ohne zweitem Becken begeistern mit seidiger Haptik und anhaltender Farb-Brillanz. Für Aufsehen dürften ihre trendaktuellen, zu nahezu allen Einrichtungsstilen passenden vier neuen Farbnuancen sorgen: marmoriertes Weiß, lichtes Grau, schimmerndes Braun und sattes Schwarz.

Großartiges Armaturen- und Möbel-Design

Zum Trio im Zentrum der Küche gehört außer der Spüle und den Abfallsammlern die Armatur. Dass Naber einem perfekten Workflow besondere Aufmerksamkeit widmet, zeigt sich auch im ARMATE® Sortiment. Die Namor® Küchenarmaturen aus Edelstahl 304 mit neuem Spülmittelspender in drei Farben erfüllen höchste Ansprüche an eine stilvolle Form, an den Bedienkomfort und die technische Ausstattung. Ein weiteres beeindruckendes Statement für Eleganz, Ausgewogenheit und Zuverlässigkeit verkörpern die Wasserwerk-Newcomer „Grace“ mit hohem C-förmigem Auslauf in mehreren attraktiven Farbgebungen und -kombinationen.

Naber ARMATE Wasserwerk Grace Einhebelmischer in schwarz matt

Für ein Wohnambiente der zeitgemäßen Art zeigt Naber auf der area30 neue Stühle, Hocker und Tischgestelle. Die Stehtisch-Gestelle sind ebenso sympathische Stabilitätsgaranten wie das Tischgestell in X-Form und matt schwarzer Oberfläche. Bei den Sitzmöbeln dominieren drehbare sternförmige Gestelle, die mit bequemen Sitzschalen und teilweise mit Armlehnen unterschiedlichste Einrichtungsstile optisch aufwerten. In unaufdringlichen Farben beweisen die Bezüge etlicher Modelle, dass recycelte Materialien optisch voll und ganz zu überzeugen wissen.

Stilvoll aufbewahren und einrichten

Schnell zur Hand sind die vielen wichtigen Utensilien, denen das Relingsystem in der Nische die offene Aufbewahrung ermöglicht. Das ästhetisch herausragende System Lucento aus Aluminium mit schwarzer Oberflächenveredelung bezieht verschieden hohe Regale in drei Breiten mit ein. Es sorgt zudem für das Beleuchten der individuellen und stilvollen Szenerie. Das LED-Licht in den Relingschienen kann gedimmt werden, die Farbtemperatur lässt sich stufenlos variieren.

ACCOMODA Lucento Relingsystem in schwarz

Zu einem stimmigen Gesamtbild der Küche als Wohnraum tragen zumeist auch formschöne Stützelemente bei. Die Neulinge im TRADUR® Sortiment von Naber erweitern die Auswahl der mit Steckdosen und USB-Chargern ausgestatteten runden und eckigen Stütz- und Sockelfüße. Gemeinsam mit den Konsolen schaffen sie neue Möglichkeiten der Raumgestaltung mit Theken und Kücheninseln.

Exzellente Licht- und Lüftungstechnik

Technische Systeme, die das Wohlbefinden der Küchennutzer erhöhen, werden an Stand G 21 auf der area30 wie gewohnt sehr anschaulich erläutert. In der Lichttechnik dürfte die neue, hoch kompatible Konverter-Generation zu mehr Wohlbefinden auch auf Seiten der Küchenkäufer führen. Die Wege, die zur Verwirklichung situativ idealer Beleuchtungsszenarien und zu Smart Home Lighting führen, werden mit Lösungen von Naber kürzer, geradliniger und einfacher. Die große Auswahl an passenden LUMICA® LED-Leuchten bewirkt ebenfalls enorme Freiheiten bei der Planung. Im „House of Illumination“ lässt sich unter anderem das vielseitige Easytrack-Schienensystem mit neuen Pendelleuchten und Strahlern entdecken.

Naber COMPAIR PRIME flow Luftkanalsystem

Der Variantenreichtum leistungsstarker COMPAIR® Küchenlüftungstechnik entstand bei Naber durch kontinuierliche Innovationen. Auf der diesjährigenarea30 zeigt sich die Kompetenz des Familienunternehmens unter anderem in geführter Umluft bei Downdraft-Dunstabzügen. Das kontrollierte Ableiten des Kochdunstes, das den Möbelkorpus vor Schmutz und Schimmelbildung schützt, wird auf dem Messestand sichtbar sein. Effektiver als mit dem Filtersystem COMPAIR® GREENflow und den Luftkanälen COMPAIR PRIME flow® lassen sich Gerüche und Feuchte nicht per Umluft-System aus dem Schrank herausleiten.

WESCO®-Solisten und -Systeme

Wieder in Löhne mit dabei ist die farbenfrohe Vielfalt der WESCO® Multibehälter. Jeder einzelne Abfallbehälter, jeder Brotkasten und Rollenhalter, jede Gebäck- und Vorratsdose zeigt sich als Inbegriff von Individualität. In perfekter Harmonie von Form, Farbe und Funktion sind die langlebigen WESCO® Haushaltswaren mit ihren exklusiven Produktdetails ideale Lösungen fürs Aufbewahren und Entsorgen.

Neben stilsicheren Solisten hat WESCO® platzsparende Einbausysteme für das häusliche Abfallmanagement zu bieten. Die jüngste Innovation – Pullboy Soft Fusion® – räumt der Ausrüstung für die Wasserkonditionierung ausreichend Platz im Unterschrank ein. WESCO® Abfallsysteme sind mit allen Küchenmöbel-Charakteristika vertraut und kennen für jede Einbausituation die Lösung, die das größtmögliche Behältervolumen mit einfacher Montage und hervorragendem Bedienkomfort kombiniert.

Quelle: Naber