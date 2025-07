Red Dot Award 2025 für Blaupunkt

Der Dunstabzug 5IX99300

Würdigung herausragender Produktqualität

Die internationale Red Dot Jury, die dieses Jahr aus 43 Fachleuten aus 21 Ländern zusammengesetzt war, prüfte Einreichungen aus über 60 Ländern auf Basis von vier Grundprinzipien guten Designs: Funktionalität, Ästhetik, Handhabbarkeit sowie Nachhaltigkeit.

Das Blaupunkt Kochfeld überzeugte die Jury mit seiner effizienten Abzugstechnik, modernen „Dark-Steel-Ästhetik“, dem dezenten, intuitiv steuerbaren LED-Bedienfeld und seinen praktischen Funktionen, wie z. B. dem Cooking Chef-Mode und der Doppel-Boost-Funktion für alle Kochzonen. „Das puristisch gestaltete Kochfeld überzeugt mit hochwertigen Materialien, makelloser Verarbeitung und durchdachter Funktionalität“, so die Jury in ihrer Urteilsbegründung.

Blaupunkt zeigt sich hocherfreut über den Preis

Dieser Red Dot Award ist bereits die vierte Auszeichnung, welche Blaupunkt in diesem Jahr für das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug 5IX99300 gewonnen hat.

„Wir danken der Red Dot Jury für diesen Award, der erheblich dazu beiträgt, herausragende Produktqualität für die Kundinnen und Kunden sichtbar zu machen. Die vierfache Auszeichnung dieses Blaupunkt Einbaugeräts seitens unterschiedlicher, unabhängiger Jurys zeigt, dass unser Kochfeld höchsten Qualitätsansprüchen genügt – von modernem Design über sehr gute Funktionalität bis hin zum hohen Bedienkomfort“, erklärte Olaf Thuleweit, Geschäftsführer der HK Appliances GmbH.

Geöffneter integrierter Dunstabzug in Dark-Steel-Ästhetik

Ausstellung für Siegerprodukte

Siegerprodukte des aktuellen Wettbewerbsjahres werden im Rahmen der Ausstellungen „Design on Stage“ und „Milestones in Contemporary Design“ im Red Dot Design Museum in Essen präsentiert. Auf einer Ausstellungsfläche von 4.000 m2 werden mehr als 2.000 prämierte Produkte aus über 50 Nationen gezeigt, von Alltagsgegenständen bis hin zu technologischen Innovationen. Das Museum ist als lebendiger Ort des Austauschs und der Inspiration konzipiert – für Fachbesucher ebenso wie für ein breites Publikum.

