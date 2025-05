Messehighlights 2025

Elicas Motto „All you need is Lhov“ spiegelt das minimalistische Design wider: Schwarzes Glas vereint hier Ästhetik und Funktionalität. Das Design fügt sich harmonisch in die Küchenschränke ein und bietet modernste Funktionen, mehrere Kochzonen sowie ein benutzerfreundliches Display mit intuitiven Bedienelementen. Ein Highlight ist das innovative Vakuumsystem, das Dämpfe und Gerüche nicht nur vom Kochfeld, sondern erstmals auch vom Backofen entfernt.