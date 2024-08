Ordnung in der Schublade

Um jede Schublade ganz nach Ihren Wünschen zu organisieren, bietet HKT auch einen Kunststoffbesteckeinsatz in seinem Sortiment an. Im Vergleich zu den Basic Line Holzeinsätzen stellen die Kunststoffeinsätze der Serie „Visio“ eine vielseitige und moderne Alternative dar. Ihre Flexibilität, Langlebigkeit und die präzise Fertigung machen sie in vielen Bereichen unverzichtbar. Zudem sind sie pflegeleicht, hygienisch und in verschiedenen Größen erhältlich.

Maße

Die Einsätze sind für Standard-Schubladen mit einer Tiefe von 500 mm und einer Höhe von 54 mm in der Farbe anthrazit erhältlich. Im rechten Bild sehen Sie einen Fachteiler, den Sie nach Belieben im Besteckeinsatz verwenden können. Weitere Informationen finden Sie in der neuen Kollektion von hkt ab Seite 310. Für Laden der Breite 30 cm bis 80 cm: 7752201: 30er – 214 mm

7752202: 40er – 314 mm

7752203: 45er – 364 mm

7752204: 50er – 414 mm

7752205: 60er – 514 mm

7752206: 70er – 614 mm

7752207: 80er – 714 mm