Liebherr-Hausgeräte stimmt mit dem ÖTTV auf die Tischtennis-EM 2024 ein

Bei der diesjährigen Tischtennis-Europameisterschaft, die vom 15. bis 20. Oktober 2024 in Linz stattfindet, ist Liebherr Titelsponsor. Damit unterstreicht die Firmengruppe ihr langjähriges Engagement für Tischtennis. Seit 1991 setzt sich die Firmengruppe im Rahmen von Sponsorings und Talentförderung leidenschaftlich für den Sport ein. Am 30. August 2024 sind Tischtennis-Fans eingeladen, im Liebherr-Hausgeräte Store in Wien Sofia Polcanova und Werner Schlager live zu erleben und sich mit ihnen zu messen. Dadurch macht Liebherr als Experte im Bereich Kühlen und Gefrieren seine Begeisterung für Kühlgeräte und Tischtennissport greifbar.

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Liebherr und dem Österreichischen Tischtennisverband (ÖTTV) geht in die nächste Runde. Die diesjährige Tischtennis- Europameisterschaft, die vom 15. bis 20. Oktober 2024 in Linz stattfindet, lässt manches Tischtennisherz höher schlagen. Liebherr ist Titelsponsor – der Sport verkörpert Werte, die auch mit den Unternehmenswerten und der Produktphilosophie von Liebherr übereinstimmen.

Sofia Polcanova © Schiffleitner

Liebherr und der ÖTTV machen den ersten Aufschlag im Liebherr-Hausgeräte Store in Wien

Im Vorfeld des anstehenden Tischtennis-Highlights laden Liebherr-Hausgeräte und der ÖTTV Tischtennisbegeisterte ein, am 30. August 2024 zwischen 11:30 und 13:30 Uhr im Liebherr-Hausgeräte Store am Hauptbahnhof Wien (Wiedner Gürtel 13, 1100 Wien) Sofia Polcanova und Werner Schlager hautnah zu erleben.

„Unsere langjährige Zusammenarbeit beruht auf einer beidseitigen Leidenschaft für den Tischtennissport. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die bevorstehende Heim-Europameisterschaft, die wir auch hier und heute gemeinsam mit Liebherr zum Ausdruck bringen“, so ÖTTV-Sportdirektor Stefan Fegerl.

Zwischen den neuesten Innovationen in der Welt der Kühlschränke sind Rang und Namen der österreichischen Tischtennisszene vertreten.

„Als Titelsponsor der Tischtennis-EM öffnen wir am 30. August den Liebherr-Hausgeräte Store für große und kleine Tischtennisfans. Gemeinsam mit Größen des österreichischen Tischtennissports laden wir dazu ein, unsere neuesten Geräte zu entdecken und die Mittagspause sportlich zu gestalten“ , sagt Manuel Eder, Communication Manager von Liebherr-Hausgeräte.

Wer in seiner Mittagspause einen Ballwechsel wagen möchte, fordert Sofia Polcanova und Werner Schlager am Tischtennistisch zum Duell heraus. Zudem erhalten große und kleine Fans ein Autogramm der Stars als Andenken zum Mitnehmen. Darüber hinaus winkt beim exklusiven Gewinnspiel vor Ort die Chance, Tickets für die EM, unterschriebene Nationaltrikots und weitere attraktive Sachpreise zu gewinnen.

Geschichte einer erfolgreichen Partnerschaft

Experten in Sachen Kühlgeräte und Tischtennissport verbinden Dynamik, Präzision und Strategie. Für alle Altersklassen ist Tischtennis ein Sport, der Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Das passt zu Liebherr als weltweit tätiges Unternehmen, das auf dem Gebiet der Produktentwicklung heute schon an den Lösungen von morgen arbeitet.

Die Partnerschaft zwischen Liebherr und dem Tischtennissport blickt auf eine lange Bestehens- und Erfolgsgeschichte zurück. Sie begann mit dem Aufstieg des Vereins Tischtennisfreunde Ochsenhausen (TTF) in die erste Bundesliga im Jahre 1991, als Liebherr zum ersten Mal als Sponsor auftrat. Aufgrund der geografischen Nähe zum Produktionsstandort von Liebherr-Hausgeräte in Deutschland entstand eine dynamische Synergie. Nach enger und erfolgreicher Zusammenarbeit wurde der Verein fünf Jahre später in „TTF Liebherr Ochsenhausen“ umbenannt.

Liebherr unterstützt seit 2002 internationale Tischtennis-Veranstaltungen wie Welt- und Europameisterschaften. Seit 2005 ist die Firmengruppe zudem Teamsponsor der deutschen Damen-, Herren- und Jugend-Nationalmannschaften. Fünf Jahre später folgt das Teamsponsoring der österreichischen Nationalmannschaften, wodurch Liebherr sein Engagement für den Tischtennissport weiter ausbaut und insbesondere mit der Förderung der Jugendteams einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung junger Talente leistet.

Alle Informationen zu den Geräten sind unter home.liebherr.com zu finden.

Quelle: LIEBHERR