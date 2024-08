imm cologne 2025: Internationale Trends und deutsche Exzellenz

Die imm cologne 2025 ist auf Kurs. Neue Ideen, ein modernisiertes Konzept, überarbeitete Ausstellerpakete und eine Konzentration auf das Wesentliche zeigen Wirkung. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Segment Sleep: Elf renommierte deutsche Unternehmen haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Nachdem bei der letzten Ausgabe nur wenige Vertreter der hiesigen Industrie ausstellten, markiert dies nun die Rückkehr der deutschen Industrie nach Köln.

„Die Anforderungen an das, was Messen leisten sollen, haben sich geändert, die Voraussetzungen in der Branche ebenfalls“, sagt Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement Koelnmesse. „Wir haben im engen Austausch mit unseren Partnern und Ausstellern unser Konzept angepasst und freuen uns, dass unsere Maßnahmen in die richtige Richtung weisen. Wir verzeichnen erste Erfolge darin, die imm cologne wieder zu der Bedeutung zu verhelfen, die sie verdient und sehen hier erste positive Signale.“ Als eine der wichtigsten Interior-Messen bildet die imm cologne alle Leistungen ab, mit denen die Einrichtungsbranche ein Haus oder eine Wohnung zum Heim macht. Aufgeteilt auf die Segmente Sleep, Pure und Home haben die Unternehmen der gesamten Branche die Möglichkeit, sich zielgerichtet einem internationalen Publikum zu präsentieren und neue Kunden zu generieren.

Schlafkomfort made in Germany mit großer Präsenz

Im Segment Sleep ist die Teilnehmerzahl der deutschen Unternehmen außerordentlich gestiegen: Elf Aussteller haben bereits ihre Plätze gebucht, nachdem bei der letzten Ausgabe nur wenige deutsche Unternehmen auf der imm cologne vertreten waren. 2025 sieht das anders aus: Auping Germany, ergomed, Erich Werkmeister, EuroComfort Group, Femira, Frankenstolz, Hemafa, Hüsler Nest, Metzeler Schaum, Rummel Matratzen und Schwarzwald Schlafsysteme zeigten sich von dem Konzeptbereich „Excellence in Sleep“ überzeugt, der gemeinsam mit dem Fachverband Matratzen-Industrie e.V. entwickelt wurde.

Martin Auerbach, Geschäftsführer des Fachverbandes Matratzen-Industrie e.V

„Die deutliche Steigerung der Teilnehmerzahl im Segment Sleep ist ein voller Erfolg für unsere Branche. Es bestätigt, dass die imm cologne mit ihrem neuen Konzept den Nerv der Zeit trifft. Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Matratzenverband und der Koelnmesse hat maßgeblich dazu beigetragen, den Bereich ,Excellence in Sleep’ wieder nach vorn zu bringen. Dieser Bereich bietet unseren Mitgliedern eine einzigartige Möglichkeit, sich einem internationalen Publikum zu präsentieren und das hohe Qualitätsniveau des deutschen Fachverbandes der Matratzen-Industrie zu unterstreichen“, betont Martin Auerbach, Geschäftsführer des Fachverbandes Matratzen-Industrie e.V.

Home und Pure: High-End-Marken und Premium-Design im Fokus

Im Home-Bereich folgen bereits unter anderem Polipol, 2-Connect, Actona, Finori, Furninova, Hjort Knudsen, HTL, Innovation living, Kuka, Nouvion, Skovby, Tradepoint, Unique Furniture und Wimmer Wohnkollektionen GmbH dem Ruf nach Köln.

Bernd Sanden, Director imm cologne

„Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unseren neuen Teilnahmepaketen. Die positive Resonanz zeigt, dass wir mit unserem Angebot den aktuellen Bedürfnissen der Branche entsprechen. Mit unseren flexiblen Lösungen ermöglichen wir es Unternehmen jeder Größe, erfolgreich an der Messe teilzunehmen und ihre Geschäftsziele zu erreichen“, so Bernd Sanden, Director imm cologne.

Das gilt auch für den Hochwertbereich, der wie zuvor im Pure Segment abgebildet wird. Hier setzt die Koelnmesse unter anderem neben den klassischen Messeständen auf die bereits etablierten Circles. Auf diesen runden Flächen können die Unternehmen niedrigschwellig und ohne großen Aufwand ihre Produkte zeigen – inmitten eines Umfelds, das durch Catering-Angebote und spannende Speaker eine hohe Frequenz verspricht. Mit von der Partie sind 2025 unter anderem raumplus, Willisau Group Schweiz,Signet, Scholtissek sowie Freifrau/Janua.

Flexible Teilnahme für jedes Budget und jeden Bedarf

Die Koelnmesse bietet jetzt noch flexiblere Teilnahmepakete an, die sich an Unternehmen jeder Größe und jedes Budgets richten. Für Einsteiger gibt es attraktive All-in-One-Pakete zu einem Preis von unter 10.000 Euro. Diese Pakete umfassen alles, was für einen erfolgreichen Messeauftritt benötigt wird und ermöglichen auch kleineren Unternehmen eine kostengünstige Präsenz. Für etablierte Marken und Premiumherstellungsunternehmen bietet die Koelnmesse wie gewohnt maßgeschneiderte Lösungen mit individuellen Anforderungen. So können beispielsweise spezielle Ausstellungsflächen oder zusätzliche Serviceleistungen gebucht werden.

Heimat des Mid-Century-Designs als Partnerland

Auch das Partnerland Dänemark wird auf der imm cologne einen eigenen Circle bekommen – und damit die Aufmerksamkeit, die dieses große Novum der Messe verdient: Erstmals hat die imm cologne mit Dänemark ein Partnerland. Und zwar eines, das perfekt zu dieser Einrichtungsmesse passt. Dänemark ist das Heimatland von hochwertigem Handwerk und hat vom Mid-Century-Style bis Hygge immer wieder Trends in der Designbranche gesetzt.

Durch die Länderkooperation erwartet die Besucherinnen und Besucher neben zeitgenössischem Design von den skandinavischen Nachbarn auch ein inhaltlich interessantes Programm. „Die erste Länderkooperation, die wir gemeinsam mit Danish Industry (DI) aus Kopenhagen entwickelt haben, ist definitiv ein weiteres Highlight der neuen imm cologne“, sagt Matthias Pollmann. „Und es ist eine Win-win-Situation: Die imm cologne bekommt ein neues Aushängeschild und attraktive Impulse aus dem Geburtsland des skandinavischen Designs. Und die dänischen Unternehmen können sich effizient einem internationalen Publikum präsentieren.“

Quelle: Koelnmesse