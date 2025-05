ADA präsentiert sich auf der „möbel austria & küchenwohntrends 2025“ mit Fokus auf ADA Mindful Living

Nach dem starken Messeauftritt auf der „Wohnen & Interieur“ in Wien mit großartigem Endkund:innen-Feedback zum Sortiment und zur Ausrichtung fokussieren sich die ADA Möbelwerke in Salzburg auf das Fachpublikum. Im Zentrum steht erneut die Eigenmarke ADA Mindful Living, die seit Herbst 2023 eine wichtige Säule für den österreichischen und süddeutschen Handel darstellt.

Ruhe, Alltagstauglichkeit und Flexibilität: ADA Mindful Living als Antwort auf eine schnelllebige Welt

Mit ADA Mindful Living verfolgt das oststeirische Traditionsunternehmen einen Ansatz, der auf aktuelle Lebensrealitäten reagiert: Möbel als Rückzugsorte – funktional, flexibel und alltagstauglich. Die Marke steht für bewusstes Wohnen und positioniert sich als Gegenentwurf zur aktuellen Schnelllebigkeit.

„Der Auftritt in Salzburg ist für uns besonders wichtig, weil wir die Markenbekanntheit von ADA Mindful Living in Österreich gezielt weiter ausbauen möchten“ , betont Margot Wisiak, Director Development & Marketing bei ADA. „Gerade im direkten Austausch mit dem Fachpublikum können wir vermitteln, wofür die Marke steht – und genau das ist entscheidend, um sie langfristig im Markt zu verankern.“

Wohnbild statt Einzelstücke: Ein Markenerlebnis auf 150 m²

Der Stand in Halle 10 (C35) präsentiert sich bewusst als Wohnkonzept. ADA zeigt, wie sich Sofas, Betten, als auch eine Essgruppe funktional und stilistisch miteinander kombinieren lassen. Mit dabei sind überarbeitete Versionen zweier ADA-Klassiker: das Sofa NOVARA und das Boxspringbett SUAVIS, beide mit zeitgemäßem Facelift.

Messepremiere für das modulare Sofa PINEA

Im Zentrum der Produktneuheiten steht das Lounge-Sofa PINEA, das in Salzburg erstmals dem Fachpublikum vorgestellt wird. Der Entwurf folgt dem Prinzip der Modularität: die bodennahe Bauweise, die soften Formen und die großzügigen Polsterflächen machen PINEA zu einem gemütlichen Lounge-Möbel – gedacht für urbane Lebensrealitäten und flexible Raumnutzung.

„Mit PINEA zeigen wir, was ADA Mindful Living ausmacht: ein Möbel, das nicht nur gut aussieht, sondern sich an den Alltag anpasst. Man kann es flexibel stellen, es ist super bequem – und einfach ein Rückzugsort, an dem man zur Ruhe kommt und die trubelige Welt vor der Wohnungstür lässt“, ergänzt Margot Wisiak, Director Development & Marketing bei ADA.

Beratung und Austausch mit ADA Expert:innen

Fachhändler:innen erwartet am Stand nicht nur ein stimmiges Sortiment, sondern auch der direkte Dialog mit ADA Expert:innen. Fragen zu Sortiment, Platzierung und Vermarktung können vor Ort individuell geklärt werden.

Mehr Infos unter: www.ada.at

Quelle: © ADA