Durch die Zusammenlegung der Warengruppenbetreuung für die Bereiche Seating, Sleeping und Dining steht den Kunden zukünftig nur noch ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Damit verbunden ist auch eine neue Gebietsaufteilung in Deutschland und Österreich, die eine noch gezieltere Betreuung unserer Kunden ermöglicht. In der Schweiz verstärkt ADA die Präsenz und legt besonderen Wert auf eine intensivere, persönliche Betreuung. Ab Februar wird ein neuer Sales Representative für die Schweizer Kunden verantwortlich sein.

Auch in Deutschland wächst das Team: Reiner Wolf unterstützt ADA ab dem Februar als Sales Representative und bereichert den Außendienst mit frischem Know-how. Mit diesen Änderungen möchte ADA sicherstellen, dass die Partner optimal betreut werden und von einem noch effizienteren Service profitieren.

Veränderungen und Verstärkungen bei ADA

Sven Dokter verlässt das Unternehmen

Seit August 2021 hat Sven Dokter die Entwicklung von ADA maßgeblich geprägt. Mit seinem umfangreichen Fachwissen, seiner internationalen Vertriebserfahrung und seinem unverwechselbaren Humor hat er entscheidend zur Modernisierung unseres Vertriebs beigetragen. Nach drei erfolgreichen Jahren verlässt Sven Dokter unser Unternehmen. Für seinen unermüdlichen Einsatz und sein Engagement möchten wir ihm herzlich danken. Wir blicken mit großer Wertschätzung auf die gemeinsame Zeit zurück und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen Weg viel Erfolg und alles Gute.

Christoph Grabner als Director Sales

Die Position des Director Sales wird ab Mai 2025 neu besetzt. Christoph Grabner bringt umfangreiche Erfahrung im internationalen Vertrieb und der Betreuung von Schlüsselkunden mit. Zuletzt war er als International Key Account Manager bei Rauch Möbelwerke tätig, wo er mehrere europäische Märkte erfolgreich betreute. Davor sammelte er über ein Jahrzehnt Erfahrung als Verkaufsleiter bei hülsta und leitete zuvor eine Filiale im Premium-Möbelhandel. Mit Herrn Grabner ist es unser Ziel, die Wachstumsstrategie fortzusetzen und die Kundenorientierung weiter zu stärken.

Patrick Engelhardt, Head of Sales DACH erhält Prokura

Patrick Engelhardt erhält die Prokura der ADA Möbelwerke AG. Mit dieser Entscheidung schafft ADA die Grundlage für eine noch schnellere und effizientere Zusammenarbeit mit den Partnern.

Mehr Infos unter: www.ada.at

Quelle: © ADA