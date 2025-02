Dirk-Uwe Klaas, langjähriger Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Holz- und Kunststoffe verarbeitenden Industrie (HDH) e.V. in Bad Honnef-Rhöndorf, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Interimsgeschäftsführung der Initiative Furnier + Natur (IFN) e.V. Er tritt damit die Nachfolge von Ursula Geismann an, die am 2. Februar dieses Jahres wie berichtet nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.furnier.de

Quelle: IFN Furnier