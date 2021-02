DL21 PLUSTM – LINAK® erweitert sein Produktprogramm

Mit den Profilabmessungen 60×90 mm ist die DL21 etwas größer als die DL6 Säule. „Kunden sind immer wieder an uns heran getreten, mit dem Wunsch nach einer massiveren, robusten und stabilen Säule. Diesen Wunsch haben wir nun mit der DL21 erfüllt,“ erklärt LINAK GmbH Vertriebsleiter Stefan Schulze.

Die DL21 Plus erscheint in zwei Standardgrößen: Mit einem Einbaumaß von 560 mm und einer Hublänge von 650 mm und mit einem Einbaumaß von 518 mm und einer Hublänge von 660 mm. Die maximale Belastung einer Säule beträgt 800N. Als Standard ist die Säule in den Farben schwarz, grau und weiß erhältlich. Die neu DL21 kann sowohl alleine, als Monosäule als auch im Verbund, im Parallellauf mit bis zu 16 Säulen eingesetzt werden. Wie alle LINAK Säulen mit Motorgehäuse, so ist auch die neue Hubsäule in drei Preisklassen erhältlich: Standard, PIEZO und in Kürze als IC- Säule. Sie ist kompatibel mit dem neuen Kollisionsschutz Desk SensorTM 1. Ein kleiner Stecker, der auf einer Gyrosensor Technologie basiert und sehr sensibel auf Hindernisse reagiert. Er wird einfach in die Steuerung eingesteckt und schon steht der Kollisionsschutz zur Verfügung. Fährt der Tisch auf ein Hindernis auf, stoppt das System und verfährt in die Gegenrichtung.

Auch steht der bewährte Kollisionsschutz basierend auf PIEZO-Technologie zur Wahl. Der PIEZO-Sensor ist vollständig in die Säule integriert – ohne sichtbare Änderungen und ohne zusätzliche Montage. Dieser Kollisionsschutz sorgt ebenso dafür, dass das System stoppt und in entgegengesetzte Richtung fährt, wenn der Tisch beim Anheben oder Absenken auf ein Hindernis auffährt. Optional ist auch der neue Zierring – eine Kunststoffabdeckung, die zwischen die Profile gelegt wird und den Spalt optisch schließt. Der Zierring hat keinen Einfluss auf die Stabilität – er dient lediglich der besseren Optik. Auch Bench-Beschlag Lösungen sind erhältlich. Bench Tische sind beliebte Tischsysteme für das Büro. Diese Beschlaglösung gewährleistet eine einfache Integration in verschiedene Bench- Bürotisch-Lösungen. Die Verbindungsstange wird direkt am Benchbeschlag montiert.

