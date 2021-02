Steintechnik Reinisch wird DanKüchen Österreich Partner

Dazu Markus Forman, Verkaufsleiter von Dan Küchen Österreich: „Wir sind laufend bemüht unser Angebot für unsere Mitglieder und Kunden zu verbessern. Steintechnik Reinisch ist die optimale Ergänzung in unserem Lieferanten-Portfolio; wir sind stolz auf diese neue Partnerschaft mit dem Traditions- und Qualitätsunternehmen Reinisch.“

Auch Siegfried Wurzinger, geschäftsführender Gesellschafter von Steintechnik Reinisch, ist sichtlich stolz auf die neue Partnerschaft: „Durch unsere laufende Investition in Fachkräfte und modernste Maschinen, sowie die strategische Ausrichtung auf die Produktion von Küchenarbeitsplatten, haben wir in den vergangenen Jahren Aufträge und Umsatz verdoppelt, selbst das Krisenjahr 2020 konnten wir als erfolgreichstes Jahr unserer 35 jährigen Unternehmensgeschichte abschließen. In den vergangenen vier Jahren konnten wir Partnerschaften mit vier Einkaufsverbänden eingehen. Mit dieser, unserer fünften Industrie-Kooperation mit DanKüchen sind wir nicht nur mehr die Nummer 1 in der Steiermark, sondern entwickeln uns zum relevanten nationalen Player in diesem Segment.“

DanKüchen Verkaufsleiter Markus Forman (re.) erhält von Steintechnik Reinisch Eigentümer, Siegfried Wurzinger die erste Arbeitsplatte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.steinreinisch.at

Quelle: Steintechnik Reinisch