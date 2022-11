DOMOTEX 2023 – Inspiration für Ihr Business

Überzeugen Sie sich vom 12. bis zum 15. Januar 2023 von der Sonderschau THE GREEN COLLECTION. Diese setzt den Fokus auf natürliche Materialen und beinhaltet eine Materialschau, in der die Aussteller ihre eigenen nachhaltigen Produkte sowie Produktionsprozesse vorstellen. Zusätzlich bietet Ihnen das Team der DOMOTEX ein vielseitiges Konferenzprogramm DOMOTEX ON STAGE, von seinen Designern kreierten Mood Spaces sowie den jährlich statfindenden Carpet Design Award.



Nutzen Sie die DOMOTEX 2023 als Plattform, um sich mit der Branche auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und von neuen Trends inspiriert zu werden!

DOMOTEX ON STAGE Die Konferenz steht ganz unter dem wertebasierten Leitthema FLOORED BY NATURE und bietet hochkarätige Vorträge und Diskussionen Rund um die Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und soziale Verantwortung. DOMOTEX ON STAGE » THE GREEN COLLECTION Die Sonderschau setzt den Fokus auf natürliche Materialen und beinhaltet eine Materialschau, die Awardverleihung sowie vielseitige Vorträge zum Thema. THE GREEN COLLECTION » MOOD SPACES Inspiration bekommen Sie durch die Mood Spaces: Fünf namhafte internationale Designer, darunter Holly Becker, geben Einblick in eigens gestaltete Raum-Szenarien, die aktuelle Wohntrends widerspiegeln. MOOD SPACES »

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Messe Hannover