DOMOTEX 2024 – Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket!

Doch das ist noch nicht alles: Auch in diesem Jahr steht die DOMOTEX 2024 wieder ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Dies spiegelt sich in unseren speziellen Sonderausstellungen, dem Leitthema sowie dem umfassenden Konferenzprogramm wider:

• Sonderscha:u THE GREEN COLLECTION

• Leitthema: FLOORED BY NATURE

• Konferenzprogramm: Vom European Green Deal bis hin zur Kreislaufwirtschaft – die DOMOTEX deckt eine breite Palette an Nachhaltigkeitsthemen ab.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, an diesem außergewöhnlichen Event teilzunehmen und die Zukunft der Bodenbeläge hautnah zu erleben.

Das erwartet Sie auf der DOMOTEX 2024

10 Hallen

5 Sonderschauen

Erstklassige Sprecher

über 1.000 Aussteller

10 Network Areas

5 Awards

Die Vorfreude auf die DOMOTEX 2024 ist groß. Viele globale Markenhersteller haben ihre Teilnahme für die kommende Veranstaltung bereits bestätigt:

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Messe Hannover