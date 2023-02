DOMOTEX mit neuem Konzept

Die Vorbereitungen für die DOMOTEX 2024, die vom 11. bis 14. Januar in Hannover stattfindet, laufen bereits auf Hochtouren. Deshalb bekommen Sie vorab eine Information über aktuelle Entwicklungen zur Weltleitmesse. Die erfolgreiche Show sowie die zahlreichen Gespräche, die das Messeteam mit den Ausstellern und dem Markt geführt hat, hat gezeigt, dass insbesondere der Bereich Carpet & Rugs eine jährliche Präsentationsplattform benötigt, die alle Anbieter und Buyer zusammenbringt – und dass die DOMOTEX in Hannover im Januar dafür eine ideale Plattform bietet. Zeitgleich wünscht sich der Bereich der Bodenbeläge aufgrund längerer Innovationszyklen alle zwei Jahre eine DOMOTEX als zentrale Plattform der Branche. Am Standort Hannover werden daher zukünftig beide Welten in einem Modell mit wechselnden Schwerpunkten zusammengeführt:



In den geraden Jahren wird die „DOMOTEX – Home of Flooring“ den gesamten Bereich rund um Hartbodenbeläge und hartbodenbelagsnahe Bereiche sowie Carpets & Rugs umfassend vereinen.



In den ungeraden Jahren präsentiert die „DOMOTEX – Carpets & Rugs“ Aussteller aus dem Angebotsspektrum der handgefertigten Teppiche sowie maschinell hergestellter Teppiche und Teppichböden.

Der etablierte Termin im Januar bleibt bestehen

Neben der zentralen Plattform im Januar in Hannover werden auch weiterhin die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR in Shanghai sowie die DOMOTEX Turkey in Gaziantep – vorbehaltlich der weiteren Entwicklung in der Region nach der Erdbebenkatastrophe – das Angebot komplettieren.



In zahlreichen Gesprächen mit Einkäufern, die Schlüsselbesucher der Branche, wurde deutlich, dass diese zentrale Anbieter-Plattformen wünschen und keine weitere Zersplitterung des Marktes mit weiteren Messeangeboten. In den Gesprächen wurde sich für die DOMOTEX in Hannover ausgesprochen. Aus den oben genannten Gründen plant die Messe Hannover keine weiteren Aktivitäten in der Türkei. Die Carpet Expo in Istanbul findet nicht statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Messe Hannover