Doppelspitze im Vertrieb der Firma Sachsenküchen

Die sehr gute Entwicklung des Unternehmens und ein Exportanteil von 54% hat Sachsen Küchen dazu bewogen den Vertrieb weiter zu verstärken. Derzeit liefert Sachsenküchen in 18 Länder der Welt und das mit wachsendem Erfolg. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen dazu entschlossen den Vertrieb als Doppelspitze neu zu organisieren.

Als Exportleiter begrüßt Sachsen Küchen seit dem 01.10.2022 Herrn Ingo Joram (51) (im Bild links) im Team. Herr Joram ist ein Kenner der Branche. Er war zuletzt als Head of Sales South-West Europe bei Nobilia beschäftigt und sammelte davor Erfahrungen bei RWK-Einbauküchen in Enger. Ingo Joram wird zukünftig das Exportgeschäft bei Sachsenküchen weiter ausbauen und die Marke im Ausland weiter stärken.

Der langjährige Vertriebsleiter Andreas Schmidt (60) wird sich zukünftig auf den Vertrieb in Deutschland und Österreich konzentrieren. „Auch im Inland sehen wir noch großes Wachstumspotential, das hat die Küchenmeile im September dieses Jahres klar unter Beweis gestellt, wir freuen uns über den Neuzugang und sind davon überzeugt mit Ingo Joram und Andreas Schmidt vertrieblich hervorragend aufgestellt zu sein“, so Geschäftsführer Elko Beeg (in der Bildmitte).

Weitere Informationen finden Sie unter www.sachsenkuechen.de

Quelle: Sachsen Küchen