SEDDA Neuheiten – ARTEMIS – die hohe Kunst des Sitzens

SEDDA Sofa ARTEMIS mit Stoffbezug Bari in der Farbe Schoko

Mit neuen Planungselementen bietet ARTEMIS enormen Freiraum für kreative Wohnlandschaften und passt sich persönlichen Bedürfnissen und Wünschen individuell an. Jedes Element kann mit hoher oder niedriger Lehne ausgeführt werden, was eine Vielzahl an Möglichkeiten eröffnet. Die auf diese Weise kombinierbaren unterschiedlichen Lehnenhöhen sind nicht nur besonders komfortabel, sondern erzeugen auch eine originelle Optik. Ebenso können zwei großzügige Liegeelemente zu einem übertiefen Sofa vereint werden – dem sogenannten Bigsofa. Perfektioniert wird die Komfort-Landschaft durch die elektrische Vorziehfunktion in den Sitz- und Liegeelementen, während gleichzeitig die Federkern Deluxe Polsterung mit einem mittelfesten elastischen Sitzgefühl verwöhnt.

Ein klares Statement setzt ARTEMIS mit dem Stoffhighlight NAPOLI auch in puncto Nachhaltigkeit. Denn die elegante Stoffkreation besteht zu 100 Prozent aus recycelten Materialien – 55 Prozent sind Polyester aus recycelten PET-Flaschen und 45 Prozent sind regenerierte Baumwolle. Designt in Italien gibt es den Stoff NAPOLI in vielen sagenhaft schönen Farbkombinationen. Der neue Stoff BARI ist ein eleganter Chenille in angesagtem Schokoladebraun für den Herbst. BARI ist in 6 Farben erhältlich.

SEDDA Bank PIAZZA mit Bezug aus Leder Bovino in der Farbe Smoke 180cm mit Sitzbau beidseitig und dem Sessel Pino

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: Sedda