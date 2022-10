HAILO: Joachim Loh wird 80

Heute kann das Familienunternehmen auf eine 75-jährige Geschichte zurückblicken. Nach der Gründung des Unternehmens Ende der 40er Jahre produzierte Rudolf Loh mit wenigen Mitarbeitern Produkte, die das Volk brauchte. Zunächst waren es Sanitätsmöbel, Metallbetten und Wärmflaschen. Schon bald wurde die Produktpalette um Gießkannen und Abfallsammler ergänzt. Im Jahr 1954 folgte die Sicherheitsleiter für den Haushalt. Nur wenige Jahre später brachte HAILO eine Innovation auf den Markt, die mit ihrem leichten Material den Alltag in vielen Haushalten erleichtern sollte: die Aluminium-Haushaltsleiter. Nahezu zeitgleich (1961) wurde das rote HAILO Logo entwickelt, das seitdem an allen Produkten als Markenzeichen angebracht ist.

1942 geboren, erlebte Joachim Loh als Kind die letzten Jahre des 2. Weltkrieges und die folgende Nachkriegszeit im zerstörten Deutschland. 1947 gründeten seine Eltern Rudolf und Irene Loh in Haiger das Unternehmen Rudolf Loh Metallwarenfabrik GmbH, aus der später die Firma HAILO wurde. Joachim Loh studierte Maschinenbau und Wirtschaft. Nach dem Tod seines Vaters Rudolf Loh übernahm er 1971 die Firmenleitung von HAILO, Rittal und Ritto. Durch umsichtiges Unternehmertum mit viel Fleiß und Weisheit führte er die Firma HAILO zur Marktführerschaft in vielen Branchen.

Ein weißer Schriftzug auf einem markanten roten Punkt, den fast jeder kennt: das Logo von HAILO. Es ist ein Siegel für komfortable Qualitätsprodukte und innovative Lösungen. Der Markenname HAILO setzt sich aus dem Stadtnamen und Firmensitz Haiger in Hessen sowie dem Familiennamen Loh zusammen.

Joachim Loh trieb konsequent die Markenbekanntheit und die Internationalisierung von HAILO voran. Ergänzend zum Unternehmen HAILO, das er erfolgreich über 37 Jahre leitete, kaufte Joachim Loh in den 80er und 90er Jahren weitere Unternehmen bzw. gründete neue Firmen, aus denen die Joachim Loh Unternehmensgruppe (JLU) entstand.

Mittlerweile gehören zur JLU u. a. die Firmen HAILO (Leitern, Steiggeräte und Abfalltrennsysteme), HAILO Windsystems (Steigtechnik, Aufzüge, Absturzsicherungen an Windkraftanlagen), HAILO Digital HUB (digitale Lösungen für Gebäudemanagement), META (Lager- und Betriebseinrichtungen), EXPRESSO (Handtransportgeräte, Gepäckwagensysteme und Antriebstechnik), sowie LOTUS (Personalmanagement, Rechnungswesen und IT für die Joachim-Loh-Unternehmensgruppe).

Die Joachim Loh Unternehmensgruppe mit ihren Wurzeln in Haiger ist heute mit sechs Unternehmen und 16 Tochtergesellschaften weltweit tätig und beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter. Im Jahr 2009 übergab Joachim Loh die Leitung des Familienunternehmens an seinen Sohn Sebastian, der in der dritten Generation nun seit 13 Jahren das Ruder in der Hand hält.

Eigenen Angaben zufolge war es dem Unternehmer immer wichtig, neben seiner unternehmerischen Tätigkeit einen hohen Anteil seiner Zeit auch für die christliche Gemeinde und internationale Organisationen einzusetzen. So engagierte sich Loh ehrenamtlich in evangelikalen Organisationen wie dem Forum Wiedenest, einer Bibelschule und Missionshaus, in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Haiger, bei ERF-Medien und für das Radio-Missionswerk Trans World Radio. Außerdem war er in verschiedenen Aufsichtsräten und Beiräten, in denen er teilweise den Vorsitz führte.

Loh setzt sich dafür ein, dass christliche Werte und Ethik in die Wirtschaftswelt und den Arbeitsplatz eingebracht werden. Seiner Ansicht nach könnten Führungskräfte das am besten durch ihr gutes Vorbild erreichen.

Quelle: Hailo