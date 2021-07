Doppelte Auszeichnung für ADA

Innerhalb der österreichischen Möbelproduzenten wurde ADA mit dem ersten Platz in der Kategorie „Kauf- & Nutzungsbereitschaft“ ausgezeichnet. Im Produktbereich „Möbelmarken & Heimtextilien 2021“ gilt ADA als besonders weiterempfehlenswerte Marke und landet hier im Branchenranking in den Top 3. „Wir freuen uns sehr über die zweifache Auszeichnung. Es hat für uns einen hohen Stellenwert, dass unsere Möbel gerne innerhalb des Freundes- und Bekanntenkreises weiterempfohlen werden“, so ADA-Vorstand Gerhard Vorraber. Für beide Platzierungen erhielt das Unternehmen den MARKET Quality Award 2021.

Der MARKET Quality Award

Das MARKET Institut führt seit vielen Jahren branchenbezogene Markttests – darunter auch für den Produktbereich Möbelmarken – durch. Auf einer statistisch verlässlichen Basis einer Stichproben-Abfrage von 1.000 Österreichern wird ein umfassendes Bild über die untersuchte Marke und deren Produktbereich gezeichnet.

Neben der „Key Performance“, welche die Bekanntheit, Nutzung, Werbeerinnerung, Einstufung nach Top-Marke, Preis-Leistung und Kaufbereitschaft beurteilt, werden auch die Parameter „Brand Drive“ und „Corporate Social Responsibility“ bewertet. Im „Brand Drive“ wird die Sympathie, Innovation, Markenbindung und Weiterempfehlung aufgezeigt, während die „Corporate Social Responsibility“ misst, welchen verantwortungsbewussten Stellenwert die Marke für Österreich innehat, denn eine gute Nachhaltigkeitsperformance wirkt sich ebenso positiv auf den Erfolg einer Marke aus.

Mit insgesamt rund 60.000 Interviews pro Jahr ist der MARKET MARKTTEST die größte Markenstudie Österreichs.

Von links: ADA Marketingmitarbeiterin Verena Inschlag, Projektleiterin Mag. Angela Trauner-Beutelmeyer, BSc

