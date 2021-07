Beleuchtete Rückwände aus Glas für die Küche – echter Eyecatcher mit Motiv und Licht

Ein lichtweißes Glaselement mit LED-Beleuchtung macht die Rückwand in der Küche zur Leinwand für Farbe, Helligkeit und individuelle Farbverläufe. Ganz nach Stimmung nutzt man ein wechselndes Farbspektrum, Mischweiß oder eine stete einzelne Farbe. Die LED-Technik sichert eine homogene Lichtverteilung und verbraucht im Vergleich zu anderen Leuchten weniger Strom. In Kombination mit den beleuchteten Arbeitsplatten erzeugt man zusätzliche Spotlights in der Szene-Küche.

Fernsteuerung durch eine App

Die Steuerung der Geschwindigkeit und Art des Farbwechsels erfolgt durch eine mitgelieferte Fernbedienung. Durch einen Wifi-Controller und die App „Magic Home“ lassen sich die LEDs optional mit einem Smartphone oder Tablett steuern.

Rückwand mit Motiv und Licht mit maßgefertigten Ausschnitten

SPRINZ bedruckt die Rückseite der Nischenrückwand aus 6 mm starken Einscheiben-Sicherheitsglas mit Motiven und hinterleuchtet diese mit LED. Im ausgeschalteten Zustand wirkt sie wie eine herkömmliche Rückwand – eingeschaltet trägt die Beleuchtung dann zur Erhellung des Raumes bei und setzt atmosphärische Akzente.

Die Fertigung der Lichtfelder erfolgt nach individuellem Maß. Formate bis zu 3.200 x 800 mm sind möglich. Eine Anpassung an Steckdosen, Schalter, Rollladengurte oder Eckausschnitte erfolgt nach Aufmaß.



Die mit Motiven optimierte LED-Küchenrückwand verleiht der Küche einen individuellen Touch. Die Farben der Motive und Fotos sind dauerhaft schön und langlebig. LED-Licht inszeniert die Drucke und sorgt für einen strahlenden Blickfang in der Küche.