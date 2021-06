Dr. Schutz schafft digitales Schulungsangebot für Bodenprofis

Normalerweise geht es sehr umtriebig zu in der Dr. Schutz Akademie. Bodenprofis, Handwerker, Gebäudereiniger und Sanierer erhalten gezielte Profi-Schulungen zur Anwendung der verschiedenen Methoden, die aufeinander abgestimmt für jeden Hartboden das passende System aus Reinigern, Pflegemitteln und Gestaltungs- wie Versiegelungsmöglichkeiten bieten.

Die leerstehenden Schulungsräume und einsamen Testböden wollte das innovative Unternehmen aus Bonn nach einigen Wochen im Lockdown nicht mehr sehen und startete eine Video-Offensive. „Wir haben die Profis, die Ausstattung, die Materialien und die Schulungsinhalte. Ganz eindeutig musste dieses Paket dort hingebracht werden, wo jetzt die meisten sind: Zuhause“, sagt Frank Knott, Mitglied der Geschäftsleitung.

Mittlerweile kann Dr. Schutz gleich drei verschiedene Videoformate anbieten, die Fachhandel, Endverbraucher und Handwerksprofis auf die Arbeit mit den anwendungsfreundlichen und nachhaltigen Systemen vorbereitet.

Botzki berät Fachhandel und Endverbraucher – auf YouTube oder ganz exklusiv

Fachberater Thomas Botzki holt in seiner Serie „Botzki berät“ dort ab, wo sich die allermeisten Menschen hinsichtlich fachgerechter Bodenpflege befinden. Nah am Anfang. Unkompliziert und verständlich führt er sein YouTube-Publikum durch die Dr. Schutz Produkte, die im Fachhandel erhältlich sind und beim Endkunden zu Hause dafür sorgen, dass jeder Boden die richtige Pflege und den richtigen Schutz erhält. Damit ist die Serie nicht nur als Home-Tutorial zu verstehen, sondern liefert auch Beratern im Einzelhandel wertvolle Tipps und Tricks, die Kunden für die richtige Anwendung auf dem heimischen Boden wissen möchten.

Und wer es für seine Fachhandelsverkäufer noch detaillierter möchte: Das Sonderformat „Botzkis Rat“ richtet sich ganz speziell auf die Beratung im Fachhandel. Das Angebot ist exklusiv für Fachhändler und wird den Kunden in einem geschützten Bereich zur Verfügung gestellt, sodass es intern zum Beispiel für Schulungen genutzt werden kann. Damit ist „Botzkis Rat“ ein ideales Schulungsmodul für den Verkäufer und gibt sachdienliche Infos zu den Produkten und Tipps für das Verkaufsgespräch.

Ralf bringt seinen Rat an die Profi-Handwerker

Handwerker, Gebäudereiniger, Bodenleger und -sanierer können als Profi-Partner von Dr. Schutz auf ein regelmäßiges Akademie-Angebot mit mehrtägigen Intensivschulungen für sich und ihren gesamten Betrieb zugreifen. Dort vermitteln Fachkollegen theoretisch und praktisch die Anwendung von Systemen zur Reinigung, kreativen Gestaltung und schützenden Versiegelung aller Hartböden. Während die Möglichkeit der vor-Ort Schulung in den letzten Monaten ruhen musste, war Ralf Edelmann, Leiter der Anwendungstechnik, aktiv mit dem Drehteam unterwegs. „Ralfs Rat“, die erste Staffel, ist im April auf YouTube erschienen und bietet detailliert in Wort und Bild, aber vor allem praktisch und sympathisch einen Einblick in aktuelle Kreativtechniken mit Lacken und Werkzeugen von Dr. Schutz.

Und auch wenn es bald wieder weitergehen kann mit persönlichen Schulungen – an den liebgewonnenen Formaten wird die Dr. Schutz Group festhalten. „Unsere Kunden und Partner – und wir ja auch – haben Spaß an den Videoformaten und halten sie für ein sinnvolles zusätzliches Tool, das wir mit in die Zukunft nehmen möchten,“ so Frank Knott. Die Nachfrage nach mobil abrufbaren Angeboten, so die Prognose, wird sich auf einem höheren Level einpegeln als vor der Pandemie. Im Sommer erscheint etwa die zweite Staffel „Ralfs Rat“ und widmet sich unter anderem Themen wie der richtigen Vorbereitung des Untergrunds bei Bodensanierungen. So sollen auch weiterhin Inhalte erstellt werden, die Wissen über Produkte und Systeme von Dr. Schutz aus dem Homeoffice verfügbar machen und auch den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens gewähren.

Links zu den digitalen Inhalten:

„Ralfs Rat“ – die Reihe für Bodenprofis auf YouTube

„Botzki Berät“ – das Tutorial-Format für Handel und Endkunden auf YouTube

Quelle: Dr. Schutz