Bad-Zubehör von Naber für mehr Effektivität und Entschleunigung

Beides lässt sich auf sehr stilvolle Weise einrichten: mit hochwertigem Bad-Zubehör von Naber.

Beim täglichen Umgang mit Accessoires kommt es im Badezimmer darauf an, die Dinge rasch und routiniert zur Hand zu haben. Naber bietet intelligente und flexible Ordnungssysteme für Schubladen an, wahlweise mit charaktervollen Echtholz-Elementen in Eiche hell oder Esche schwarz sowie mit vielseitig nutzbaren Sets oder Einzelelementen aus Kunststoff. Der im Bad meist knappe Stauraum wird optimal genutzt.

Licht beeinflusst die Stimmung

Eine offen sichtbare Ästhetik in klarer Formensprache verkörpern die Regalsysteme und sorgen wie die Schubladen-Elemente für Verlässlichkeit im Alltag und höchste Flexibilität. Das Regalsystem “Cubo” lässt sich wie das Metallregal “Light Shelf Board” in individuelle Beleuchtungskonzepte einbinden – zusammen mit Farbwechsel-LED-Leuchten und Lichtböden.

Als technische Plattform hat Naber hierfür das LIC LED-System entwickelt, mit dem ganz nach Wunsch mal eine aktivierende und mal eine entspannende Raumatmosphäre erzeugt wird. Außer den Leuchten sind Funktionskonverter und Steuerungs-Einheiten wie die Farbwechsel-Fernbedienung in das System eingebunden.

Naber Cubo

Eleganz und beste Funktionalität

Zu den wesentlichen atmosphärischen Faktoren zählen außerdem Formen, Farben und Materialien. Die perfekte Balance zwischen Natürlichkeit und Eleganz zeigt sich in den NABER-CONTURA® Aufsatzwaschbecken aus Keramik in den Farben Weiß, Schiefergrau und Schwarz. Eine lebhafte Ausgewogenheit in der Badausstattung bewirken die Armaturen des ARMATE® Sortiments mit klaren Linien und exzellenter Funktionalität.

Naber Lavara 60 Aufsatzwaschbecken eckig

Den Hauch des Besonderen umgibt auch das unverzichtbare Sortiment an Aufbau-, Einbau- und Eck-Steckdosen aus dem wachsenden CON-AKTIV®-Programm. Wirklich vollständig wird die Fülle an Zubehör-Ideen für Badezimmer aber erst mit dem vielfältigen, zuverlässigen Montagematerial, ohne das Wellness und Entspannung gar nicht möglich wären.

